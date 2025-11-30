40 yıla damga vuran manşetler

22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan ve aralıksız olarak okurlarıyla buluşan SABAH, özel haberleriyle Türk basınının marka gazetesi oldu. Ülke ve dünya gündemine yer alan gelişmeleri yakından takip etti. Toplumun kanayan yaralarına merhem olan SABAH, yakın tarihte yaşanan darbe girişimlerine karşı sivil iradenin yanında yer aldı. Kimi zaman karanlık odakların planlarını belgeleriyle gözler önüne serdi kimi zaman da yolsuzluk ve rüşvete karışan isimleri deşifre etti. Ulusal ve uluslararası meselelerde bakış açışıyla medyanın lokomotif gücü haline geldi. 40. yıla damga vuran olaylar ve manşetlerimizden bazıları...

İSTANBUL SOKAKLARINDA ÇÖP DAĞLARI BİRİKTİ (11 Ağustos 1992)

İstanbul sokaklarında çöp dağları birikti. Hava kirliliği had safhaya ulaştı ve lağım suları açıktan akmaya başladı. Şehirde suya ulaşmak zorlaştı. SABAH, milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden çöplerin toplanması için hükümet ve valilerin harekete geçmesini istedi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İBB BAŞKANI (29 Mart 1994)

1994 yılındaki yerel seçimlerde geleceğin Türkiye'sinin ilk işareti veriliyordu. Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin lideri olarak yükseleceği siyaset sahnesinin basamaklarını tırmanmaya başladı.

CİM-BOM AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ (26 Ağustos 2000)

Türk sporunun gurur yılı 2000'de UEFA Kupası Türkiye'ye geldi. 1999 - 2000 sezonunda finalde Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran ilk Türk takımı olan Galatasaray, aynı sezon Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i 2-1'lik skorla devirerek Süper Kupa'yı da kazandı ve Türk futbolunda yeni bir sayfa açtı.

İŞTE KATİL (26 Ağustos 2001)

Eyüp Mezarlığı'nda katledilen işadamı Üzeyir Garih'in öldürülmesiyle ilgili detaylar SABAH aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM MÜZAKERELERİ (16 Aralık 2004)

Türkiye'nin 1963 yılında başlayan Avrupa Birliği macerasında 41 yıl sonra 2004 yılında katılım müzakerelerinin başlamasına karar verildi.

İSRAİL'DEN GEMİDE KATLİAM (1 Haziran 2010)

İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisindeki sivillere saldırdı. İsrail ordusu uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği baskında 10 vatandaşımızı katletti.

BU SARAY KİMİN İÇİN? (23 Ocak 2014)

Gazetemiz, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce de ihanetlerini belge ve delilleriyle gözler önüne serdi. FETÖ'nün kasalarından olan iş adamı Akın İpek'in, Ankara İncek semtinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için saray yaptığını manşetine taşıdı.

KONTROLLÜ KAÇIŞ (10 Nisan 2017):

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, vatandaşlar sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm yaşananları kahve içerek takip ettiğini manşetimize taşıdık.

İHANET YUVASINDA KORKU İÇİNDE (7 Aralık 2017):

SABAH, terörist başı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki inini görüntüledi. Pensilvanya'daki çiftliğin 36 kamerayla tarandığı, Fetullah Gülen'in yaşadığı paniğin, güvenlik önlemlerine yansıdığı, güvenlik odasına sadece çok güvendiği 4 kişi girebildiği, yatak odalarında bile kamera olduğunu yazdık.

İSTANBUL HAVALİMANI AÇILDI (30 Ekim 2018):

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla uçuşa açıldı. İstanbul Havalimanı'nın şu anda Avrupa'da birinci, dünyada beşinci en yoğun havalimanı olduğu bildirildi.

KAZ DAĞLARI İŞTE BÖYLE YAĞMALANDI (21 Ağustos 2019):

Çevre katliamı gerçekleştirenleri kamuoyuna duyurduk. Her fırsatta çevre savunuculuğu yapan siyasilerin Kaz Dağları'nda ağaçları kesip yerlerine villalar yaptıklarını gösteren fotoğrafları yayımladık. Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum Yakakent'te ağaç katliamı yaptığını ortaya çıkardık.

ZARFLA RÜŞVET TRAFİĞİ (18 Şubat 2020):

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yolsuzluk yaptığını kamuoyuna duyurduk. SABAH'ın; "Sarı zarfla rüşvet trafiği" başlıklı manşet haberinde; Yalova Belediyesi'nde rüşvet trafiğinin kameralara takıldığı, rüşvet parasının sarı bir zarf içinde Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e verildiğini yayınladık. Görüntülerde; Halit Güleç'in sekteteri Bahar Taşkömür'ün sarı zarf içinde rüşvete aracılık yaptığı tespit edildi. Vefa Salman, "resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından görevden alındı.

GAZETECİLER ÜSTÜNDEN HAYALİ İHALE (28 Kasım 2020):

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediyesi başkanı olduğu dönemde, hayali bir ihale düzenlediğini kamuoyuna duyurduk. "Hayali söyleşiyle milyonluk vurgun" başlıklı manşet haberimizde; "Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanı olduğu dönemde, 17 yazarın katılacağı bir söyleşi etkinliği için açık ihale yapıldı. İhaleyi kazanan şirkete belediye kasasından 987 bin TL ödendi. İhalenin ardından söyleşi programının gerçekleşmediği, etkinliğe katıldığı öne sürülen gazeteci ve yazarların etkinlikten haberleri dahi olmadığı ortaya çıktı" ifadeleri yer aldı. Aralarında gazeteci-yazarlar Zülfü Livaneli, Murat Bardakçı, Ertuğrul Özkök, Abdulkadir Selvi, Ayşe Kulin gibi isimlerin olduğu ve ücret aldığı iddia edilen yazarlar ise "Böyle bir etkinliğe katılmadık" ifadelerini kullandı. Söz konusu ihale İBB yolsuzluk soruşturmasına girdi.

AVM KÜÇÜK, RÜŞVET BÜYÜK (22 Ocak 2022): Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in rüşvet aldığını belgeledik. "AVM küçük, rüşvet büyük" başlıklı manşet haberimizde, Semih Şahin'in AVM inşaatı için 320 bin dolar rüşvet istediğine ilişkin ses kaydının dökümleri yer aldı. Semih Şahin görevden uzaklaştırıldı.

ASRIN FELAKETİ (7 Şubat 2023): Türkiye, 11 büyük ilde büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Deprem 14 milyon vatandaşımızı etkiledi. Ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi. Depremin yıkıcılığının 130 atom bombası gücünde olduğu ifade edildi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

HALKIN ADAMI KAZANDI (29 Mayıs 2023): Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçimi kazandı ve yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. SABAH "Halkın adamı kazandı" başlıklı manşet haberinde, "Yeni bir demokrasi destanı daha yazan Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oyla zafere taşıdı. Milli irade, Doğu'dan Batı'ya, Güney'den Kuzey'e ülkenin her köşesine büyük eserler kazandıran Erdoğan'la 'devam' dedi" denildi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına ilk seçildiği 10 Ağustos 2014'ten bu yana görevde 11 yılını geride bıraktı.

SUÇLUSUNUZ (19 Ekim 2023): 7 Ekim 2023'ten beri süren İsrail'in vahşi saldırılar karşısında Filistin halkının haklı direnişin yanında yer aldık. Manşetlerimizle siyonist İsrail'in katliamlarını tarihe kanlı bir not olarak düşmesini sağladık. Batılı medya organları başlıklarını Gazzelilere karşı silah olarak kullanırken biz ise gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak İsrail zulmünü kamuoyuna duyurduk.

SABAH'IN İLK SAYISI

(22 Nisan 1985)

SABAH, 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başladı ve aralıksız olarak okurlarıyla buluştu. "Varlık içinde yokluk" başlıklı manşet haberde, ülke ekonomisinin vatandaşa yansımasına dikkat çekildi.

SABAH KURŞUNLANDI

(22 Ekim 1985)

Yayın hayatına başladığı günden itibaren ses getiren haberlere imza atan SABAH, kuruluşundan birkaç ay sonra karanlık odakların hedefi oldu. Gazetenin matbaası kurşunlandı.

ÖLÜMÜN FOTOĞRAFI

(19 Nisan 1989)

SABAH, futbolun beşiği İngiltere'de 1989 yılında 94 taraftarın ölümüyle sonuçlanan tribün faciasını okurlarına ulaştırdı.

MUHABİRLERİMİZ SAVAŞIN TAM ORTASINDA

(17 Ocak 1991)

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgaliyle başlayan krizin ardından ABD öncülüğündeki koalisyon gücü Irak'a "Çöl Fırtınası" harekatı başlattı. Bu işgal Ortadoğu'da bir dönüm noktası oldu. SABAH Irak'ta olayların merkezindeydi, muhabirlerimiz an be an savaşı bildirdi.

TEK BİLEK TEK YÜREK OLDUK

(25 Ekim 2011): Van'da, meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki iki deprem 604 kişinin ölümüne, binlerce binanın ağır hasar görmesine yol açtı. Yürekleri dağlayan Van depreminde yaraları sarmak için Türkiye tek yürek oldu. Kızılay'la birlikte yardım kampanyası düzenleyen SABAH, binlerce kişiye sıcak yuva imkanı sağladı.

45 SANİYELİK DEPREM

(17 Ağustos 1999)

1999, acının kederin ölümün ve ayrılıkların yılı olarak hafızalara kazındı. Marmara'da yaşanan depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yüzbinler evsiz kaldı.

TALANIN FOTOĞRAFI

(22 Ağustos 2019): Gazetemiz, Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Kaz Dağları'nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları nasıl betona çevirdiğini gözler önüne serdi. İmamoğlu ailesinin Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Edremit ilçesi Güre Köyü civarında aldığı 11 bin 925 metrekare arsada ağaçların yok edildiği belgeledik. Arazide 11 dairenin yapıldığını tespit ettik.

İBB'DEN MÜSİLAJ TİYATROSU

(29 Haziran 2021): SABAH, "Müsilaja karşı destan yazıyoruz" diyen İBB'nin maskesini düşürdü. İki gemiden birinin hiç denize açılmadığı, diğerinin birkaç kez görünüp sonra kaybolduğunu seyrüsefer belgeleriyle ortaya çıkardık.

ANADOLU İHTİLALİ

(4 Kasım 2002)

SABAH, 3 Kasım 2002 tarihinde gerçekleşen seçimde tek başına iktidar olan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini "Anadolu ihtilali" başlığıyla manşetine taşıdı. Manşet haberde; "Ankara'ya tepki AK Parti'yi ezici çoğunlukla tek başına iktidar yaptı. CHP muhalefette kaldı. Erdoğan'ın, "Ben sessiz çoğunluğun sesi kimsesizlerin kimiyim" şeklindeki sözleri de manşet haberde yer aldı.

SUİKASTÇI GARSON KIZ

(10 Ocak 1996)

Sabancı Holding yöneticisi Özdemir Sabancı dahil 3 kişi, DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. Türkiye olaya ilişkin tüm fotoğrafları ve detayları SABAH'tan takip etti.

ÇÖP TOPLAMA MERKEZİNDE PATLAMA

(29 Nisan 1993)

Patlamanın nedeni, çöplükteki metan gazının sıkışması olarak açıklandı. SABAH'ın "Bu ayıp bize yeter" başlıklı manşet haberinde, "Uganda'da bile görülmeyecek bir facia yaşadık, dünyada insanları çöpler altında boğularak can veren ilk ülke olduk" ifadeleri yer aldı.

FETÖ'CÜ DARBEYE MİLLİ İRADE TOKADI (16 Temmuz 2016): SABAH, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi milli iradenin yanında yer aldı. O gece gazetemiz kurşunlandı, A Haber Televizyonu'nun işgaline karşı çıkan Servet Asmaz şehit edildi. FETÖ'nün kanlı darbe girişimi gazetemizin örgütle mücadelesine yönelik haberlerinin haklılığını gözler önüne serdi.

HABER NEREDE SABAH ORADA

(22 Ocak 1995)

1995 yılının en sarsıcı haberlerinden biri olan Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'ın vurularak öldürüldüğü olayın fotoğrafı SABAH aracılığıyla okurlara ulaştı.

HEYKELİ DAHA ÇOK DİRENDİ

(15 Aralık 2003)

ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgal edilen Irak'ta, ülkenin lideri Saddam Hüseyin doğduğu Tikret'te yakalandı. Hükümet ve ordunun tamamı lağvedildi. ABD'den yaklaşık iki yıl görev yapacak Paul Bremer, Geçici Koalisyon Yönetimi'nin başkanlığını yaptı.

HRANT DİNK ÖLDÜRÜLDÜ

(20 Ocak 2007)

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürüldü. SABAH, "En büyük ihanet: Karanlık eller Hrant Dink'i İstanbul'da öldürdü" ifadelerini kullandı. Hrant Dink'in, FETÖ'nün ihmali sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat eski Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in Trabzon Emniyet Müdürü, Ali Fuat Yılmazer'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü olduğu dönemde; Hrant Dink'in öldürüleceğine yönelik istihbaratı on bir ay boyunca gizlediği tespit edildi.

TÜRKİYE'NİN İLK ELEKTRİKLİ YERLİ OTOMOBİLİ

(30 Ekim 2022): Türkiye, 'Yapamazsınız' diyenlere karşı gurur projelerini tek tek hayata geçiriyor. Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili Togg'da seri üretime geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KASET OLMADI DOSYA VERELİM

(18 Aralık 2013)

Gazetemiz 17-25 Aralık operasyonlarında tarihi bir manşet atarak "Operasyonun arkasındaki odakların hedefi: 30 Mart yerel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyaseti yeniden dizayn etmek..." ifadeleri kullanıldı.

DAVOS'TA "ONE MİNUTE"

(30 Ocak 2009)

Uluslararası siyasetin en önemli olaylarından biri Davos'ta yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyanın gözü önünde İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres'e "One Minute" dedi.

EKO SİSTEM

(20 Mart 2025): SABAH, yolsuzluk ve rüşvete karışan isimleri de deşifre etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı belgeleriyle manşetlerimizde yer aldı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

EN BÜYÜK KEŞİF

(22 Ağustos 2020): Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfetti" ifadelerini kullandı.