40 yıldır haberin merkezi

SABAH Gazetesi Haber Merkezi, 40 yıldır Türkiye'nin gündemine yön veren, doğru, güvenilir ve belgeye dayalı haberciliğiyle öne çıkan bir okul niteliği taşıyor. 1990'lar, 2000'ler ve 2010'lar kadrosunda yer alan pek çok isim bugün farklı medya kurumlarında görev alsa da, SABAH'ın habercilik çizgisi hem sahada hem masada hâlâ güçlü bir şekilde sürüyor.

Haber koordinatörleri Kenan Kıran ve Abdurrahman Şimşek, Haber Müdürü Halit Turan ve İstihbarat Şefi Erdoğan Yapık yönetiminde muhabirler özel dosyaları ve son dakika haberleriyle referans kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Muhammed Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın İstanbul programlarını yakından takip ederek ajanslardan önce haber üretiyor. Yusuf Özdemir zengin kaynak ağıyla gündemin sıcak maddelerini özel detaylarla işliyor. Emniyet muhabirleri Yunus Emre Kavak ve Emir Somer, Gayrettepe ve Vatan Yerleşkesi'nden aldıkları kritik bilgilerle polis-adliye hattında fark yaratıyor.

Saha ekibinden Mustafa Kaya ve Mustafa Bakırhan, olay yerlerine hızla ulaşarak hem gazete hem internet için anlık bilgi akışı sağlıyor. Editör Mustafa Sait Özkan adliye tecrübesiyle dosyalara katkı sunarken; Adliye Şefi Atakan Irmak ve ekibi; Deniz Yusufoğlu, Armağan Yılmaz, Huzeyfe Atıcı ve Batuhan Altınbaş, duruşmalar ve dosyalarla doğru bilginin kapısını açıyor. Eğitim Editörü Ceyda Karaaslan sınav süreçlerinden Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne kadar yoğun gündemi okura taşıyor.

Yerel yönetim muhabiri Barış Savaş, yaşam muhabiri Fatma Damla Kayayerli, genç muhabirler Ali Rıza Akbulut ve Semih Kara çok yönlü çalışmalarıyla ekibe güç katıyor. Ankara'daki Kerim Cengil, Sena Uyaner, Umay Sena Sümer ve Tolga Özlü de başkentten güçlü haber akışı sağlıyor.

Haber merkezinin ve yazı işlerinin bel kemiği olan Serap Oğur, Gülgün Şen, Hilal Çiftçi ve Gizem Bayrak, yoğun tempoda ekibin tüm ihtiyaçlarına destek vererek bu büyük yapının sürekliliğini sağlıyor. SABAH'ı bugün de ayakta tutan, geçmişten bugüne tüm bu özverili arkadaşlarımızdır.

YURT'TA KESİNTİSİZ TAKİP

SABAH Gazetesi 40 yıldır Türkiye'nin en güçlü haber merkezlerinden biri. Son 25 yılına tanıklık eden Yurt Haberler birimi, rahmetli müdür Aydın Şentürk'ün 23 yılda kurduğu kadro sayesinde bugün de 81 il ve bazı ilçelere uzanan geniş bir muhabir ağıyla çalışıyor. 2018'de 53 yaşında kaybettiğimiz Aydın abinin emeği tüm ekipte hissediliyor. Muhabirler sıcak-soğuk, gece-gündüz demeden haber peşinde koşuyor; hazırladıkları içerikler İstanbul'daki merkeze ulaşıyor. Yurt Haberler Şefi Neslihan Konanç ve ekip arkadaşları Nejdet Çokan, Şule Tozcan ile haberleri düzenleyip yazı işleri toplantısına sunuyor. Haberlerin büyük bölümü gündem, orta ve arka sayfaları oluşturuyor. Depremler, seller, yangınlar, cinayetler ve özellikle 6 Şubat depremleri sırasında ekip günlerce kesintisiz çalışarak hem bilgi akışını sağladı hem de yaşanan acıları yüreğinde hissetti. Bu tempo, SABAH'ın yurt haberlerdeki omurgasını ayakta tutuyor.