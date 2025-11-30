Ankara’da, SABAH’ı ‘SABAH’ edenler...

Başkent gazeteciliği denildiğinde, Ankara'nın yoğun ve hareketli gündemini en geniş kapsamıyla takip eden ekiplerin başında SABAH Gazetesi gelir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden TBMM'ye, bakanlıklardan yüksek yargı organlarına, kent yaşamından kültür ve sanat alanına kadar 7/24 çalışan bu büro, haberi merkezine alan güçlü bir habercilik kültürünün temsilcisidir. Ankara'da "damara giren ve bir daha çıkmayan" habercilik rüzgârı, büro çalışanlarının iş yapış biçimlerine, heyecanlarına ve rekabetçi ruhlarına yansımıştır. Ankara muhabirlerinin en büyük iddiası "haber atlatmak", en büyük korkusu ise "büyük bir haberi atlamaktır." SABAH Ankara Büro ekibi, dışarıdan gri görünen Ankara'nın aksine renkli kişilikleri, enerjileri ve birbirlerine olan destekleriyle güçlü bir uyum sergiler.

Gazetenin 40. yılı vesilesiyle tanıtılmak istenen bu ekip, fotoğraf çekimi için TBMM'yi seçti. Çünkü demokrasinin kalbinin attığı Meclis, SABAH'ın habercilik nabzının da en güçlü hissedildiği yer. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ikinci kez gazi olan bu kurum, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesini benimseyen gazete için de bir pusula niteliğindedir.

Ekibin başında yer alan Okan MÜDERRİSOĞLU, Ankara haberciliğiyle özdeşleşmiş bir isim. Haberle yaşayan, dakik, heyecanlı ve iş disiplininde çok titiz.

Büronun Parlamento Şefi Zübeyde YALÇIN, Meclis haberciliği ve siyasi kulis denince akla gelen ilk isim. Perde arkası gazeteciliğinin ustası ve "perişan kurabiyesi" ile bilinir. Uzakdoğu merakı onu büro içinde özel bir karakter haline getiriyor.

Önder YILMAZ, işkolikliğiyle tanınan, nezaketiyle öne çıkan, parlamentonun deneyimli isimlerindendir. Genç muhabirlere bilgisini aktarmaktan çekinmez; onlar eski hikâyeleriyle dalga geçse de olgunlukla karşılar.

Foto muhabirliği alanında bir efsane olan Ali EKEYILMAZ, yalnızca fotoğraf çeken değil, fotoğrafla haber yazan bir ustadır. Meclis'in tarihi anlarının canlı tanığı. 15 Temmuz gecesi canı pahasına çektiği fotoğrafları büroya ulaştırması unutulmazdır.

Betül USTA, enerjisi ve geniş çalışma alanıyla dikkat çeker. Külliye, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı gibi kritik merkezlerin vazgeçilmez muhabiri. TSK görevlerine katılmasıyla tanınır. Reis yurtdışına çıktığında mutlaka o da oradadır.

Gece haberciliğinin adresi Hakan TEKİN, haber disiplinine düşkünlüğüyle bilinir. Ailesine bağlı, çaysimit tutkunu ve fotoğraf konusunda hassas bir gazetecidir.

Az konuşup çok yazmasıyla tanınan Barış ŞİMŞEK, hem lafı hem haberi eğip bükmeyen bir profesyoneldir. Ekibin jokeridir; kim yoksa onun yerini doldurur. "Hallederiz" tavrıyla biliniyor.

Büroya yeni katılmasına rağmen kısa sürede uyum sağlayan Resul Ekrem ŞAHAN, AK Parti ve kabine haberlerindeki tecrübesiyle ekibin güçlü bir parçası oldu.

Burcu ŞEN, Meclis'in renklerinden biri. Sağlık ve eğitim alanındaki insana dokunan haberleriyle öne çıkıyor. Komisyonlardan sorumlu ve masasını notlarla dolduracak kadar araştırmacı.

Dakikliğiyle tanınan Murathan YILDIRIM, farklı saç stilleri ve muhalefetle ilgili haberleriyle dikkat çeker. Yemek ve mesai düzen konusunda titiz.

Onun yol ve yemek arkadaşı Mehmet Fahri ÖZKAN, haber yazarken tamamen konsantredir. Siyasi kulislerde ismini duyurmuş, otomobil merakıyla bilinen bir muhabirdir.

Genç yaşına rağmen tarım gazeteciliğinde hızlı ilerleyen Rana BÜYÜKTAŞ, fındık fiyatlarından kurban pazarlarına kadar geniş bir yelpazeyi takip eder. Aile, kadın ve çocuk haberlerinde de aktiftir. Ofisin en küçüğü olarak herkesin sevgisini kazanmıştır.

Yaşını göstermeyen, işinde titiz Sevda GÜRBÜZ, Okan Müderrisoğlu'nun uzun yıllardır asistanlığını yapar. Türk kahvesi tutkunu, kurum temsilinde son derece özenli ve yardımseverdir.

Yıllardır makamla çalışan, ortamları iyi bilen Orhan ER ise iyi bir Beşiktaşlıdır ve kulakları deliktir.

Büromuza yeni katılan Kamuran AKKUŞ da Ankara haberlerine güç katacaktır.

Son olarak, yakın zamanda kaybettiğimiz Erdem SABİH ANILAN, rahmet ve duayla anılmaktadır.

SABAH'IN YÜKÜ ONLARIN OMUZLARINDA

SABAH Gazetesi'nin 40. yılında, emeğiyle bu büyük yolculuğu mümkün kılan görünmez kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Gece gündüz demeden çalışan matbacılarımız, her ayrıntıyı titizlikle takip eden baskı tesisi personelimiz ve gazetemizi TIR ve kamyonlarla ülkenin dört bir yanına ulaştıran fedakâr dağıtım emekçilerimiz… SABAH'ı her sabah okurla buluşturan bu büyük aileye şükran ve minnetle teşekkür ediyoruz.