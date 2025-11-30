Burhanettin Duran’dan SABAH’a 40. Yıl Tebriği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor; yerli ve millî yayıncılık anlayışıyla ülkemizin medya birikimine değer katan tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Millî iradenin sesini güçlendiren, milletimizin değerlerini önceleyen yayıncılık çizgisinin daha da güçlenerek devam etmesini diliyorum. Sabah Gazetesi ailesine nice hayırlı ve başarılı yıllar temenni ediyorum."