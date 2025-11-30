Demokratik kültüre katkısı büyük

Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Köklü geçmişiyle Türk basın tarihinde iz bırakmış ve güçlü bir ekol oluşturmuş Sabah Gazetesi'nin 40. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Sabah Gazetesi, 40 yıllık yayın hayatı boyunca, ülkemizin demokratik kazanımlarını koruma, milli iradeyi yansıtma ve toplumsal birlik duygusunu güçlendirme yönündeki kararlı duruşuyla önemli bir misyon üstlenmiştir.

Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi sergilediği cesur yayıncılık anlayışı, demokrasimize yönelik tehditlere karşı milletimizin iradesini savunma noktasında tarihi bir örnek oluşturmuştur. O karanlık gecede, darbecilerin değil halkın; korkunun değil cesaretin yanında yer alarak basının demokrasi mücadelesindeki hayati rolünü bilfiil göstermiştir.

Halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan her yayın organı, toplumsal bilinç ve demokratik kültürün gelişmesine katkıda bulunur. Sabah Gazetesi de bu anlayışla, milli iradenin yanında duran ilkeli yayıncılığıyla Türkiye'de demokrasi yürüyüşüne önemli katkılar sağlamıştır.

2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğimiz bu dönemde, bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak toplumsal dayanışmayı, ortak değerleri ve birlik duygusunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Güçlü bir aile yapısının, güçlü bir toplumun ve güçlü bir demokrasinin temeli olduğu bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu vesileyle, Sabah Gazetesi'nin 40. yılını bir kez daha tebrik ediyor; bu uzun yolculukta emeği geçen tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum.