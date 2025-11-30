Efkan Ala’dan 40. Yıl tebriği: ’Önemli bir referans haline gelmiştir’

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

Kırk yıldır yayın hayatını sürdüren Sabah Gazetesi, Türkiye'de demokratik meşruiyetin ve toplumsal istikrarın savunusunda önemli bir referans haline gelmiştir.

Bu birikim, istikrarlı bir yayıncılığın yanında kamusal sorumluluğun sürekliliğini temsil ettiği için de dikkate değerdir; bu vesileyle, toplumsal hafızaya ve kamu yararına yaptığı kalıcı katkılar nedeniyle gazetenin 40. yılını içtenlikle tebrik ediyorum.