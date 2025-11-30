Erdoğan ve Çelik Şanlıurfa’ya geldi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan özel bir otelde Genç Türkiye Forumu tarafından düzenlenen "Gençlerin Terörsüz Türkiye" programı, Şanlıurfa'da gençlerle buluştu.

Erdoğan, programda; gençlerin teröre karşı bilinçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde genç neslin üstleneceği rol ele alındı. Konuşmacılar, hem Türkiye'nin güvenlik politikalarına hem de gençlerin geleceğe dair sorumluluklarına dair değerlendirmelerde bulundu.