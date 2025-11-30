FETÖ’ye büyük darbe
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren 92 şüpheli yakalandı, 59'u tutuklandı.
GÜNCEL YAPILANMA
Operasyonda yakalanan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdükleri, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yaptıkları ve yurtdışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi. Operasyonların 33 farklı ilde gerçekleştirildiği öğrenildi.