Filistin’in sesine güç katacağız

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

ADİL BİR KÜRESEL DÜZEN İNŞASI...

Erdoğan paylaşımda, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü, adalet arayışının bastırılamaz bir ses olduğunu yeniden hatırlatıyor. Onur ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Filistin halkının yanında durmak yalnızca bir dayanışma değil, insanlık vicdanının gereğidir. Türkiye olarak, haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin sesine güç katmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Emine Erdoğan, önceki gün Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temalı Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumların refahının birbirini desteklediği ve kimsenin geride bırakılmadığı adil bir küresel düzenin inşası için her ülkenin el ele vermesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.