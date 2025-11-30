Formaliteden kurultayda Özel yeniden başkan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan seçim sonrası kullanılan 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. CHP 39. Olağan Kurultayı'nın 2. gününe çift başlı görüntü damga vurdu. Yapay zekâlı konuşması ekrana yansıtılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'eş başkan' edasıyla partiye bir kez daha yön verdi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, davete rağmen salona gelmedi. CHP lideri Özgür Özel ise "CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" diyerek muhaliflere 'ihraç' tehdidini yineledi. Olağan kurultayın 2. günü, partideki görev ve makam karmaşasını bir kez daha gözler önüne serdi. Yolsuzluk ve rüşvet gibi skandal iddialar sebebiyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kurultay konuşması, yapay zekâ tarafından hazırlanan özel video ile ekrana yansıtıldı.

Özgür Özel kürsüye çıkmadan önce videosu paylaşılan İmamoğlu, 20 dakika boyunca partinin bugüne kadarki politikalarını ve bundan sonraki yol haritasını delegelere 'eş başkan' görüntüsü vererek anlattı. CHP lideri Özgür Özel, tek aday olarak girdiği seçimde bir kez daha genel başkan seçildi. Mutlak butlan davasının endişesiyle kurultay üstüne kurultay yapan Özel, böylelikle son 2 yılda 4. kez genel başkan seçilmiş oldu. Bugün ise PM ve YDK seçimleri gerçekleştirilecek. Çarşaf liste usulüyle gerçekleştirilecek olan PM seçimlerinde muhalif kanadın bireysel adaylıklarla yarışa katılarak, Özel'in anahtar listesini delmek için mücadele etmesi bekleniyor. Kurultaya davetli olarak katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir videonun ekrana yansıtılması üzerine salonu terk etti.