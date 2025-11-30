Gazetecilik bir hakikat mücadelesidir

Gazetecilik, en kısa tanımıyla bir hakikat mücadelesidir. Tarihimiz boyunca, gazete sayfalarında sayısız gerçeğe ışık tutuldu, özgürlük ve hak mücadeleleri dile getirildi, baskı altında yaşayan milyonların sesi duyuruldu. Halkın nabzını tutan gazeteciler, her zaman gerçeklerin peşinden giderek, hak arayışlarına ve adalete hizmet ettiler. Demokrasinin sağlanmasında önemli bir rol oynadılar. Millet iradesini hedef alan müdahalelerin ve vesayet zihniyetinin karşısında durdular. Toplumsal hafızanın canlı tutulmasında hayati bir rol üstlendiler.

Bugün, dezenformasyonun gerçeği gölgelediği, algıların hakikatin önüne geçtiği bir çağda yaşıyoruz. Böyle bir dönemde, ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazeteciliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Ne mutlu ki, gazeteler hâlâ güvenilir bilginin kaynağı olmaya devam ediyor. Aynı zamanda; Sıfır Atık Hareketi'nden kadın ve çocuk haklarına, ailenin karşı karşıya olduğu tehditlerden adil bir dünya çağrısına kadar, birçok önemli meseleyi gündeme taşıyarak, hem toplumsal farkındalık oluşturuyor hem de çözüm arayışlarına katkı sunuyorlar. Bunun yanında, dünyanın dört bir yanında meydana gelen olaylarla ilgili yaptıkları doğru ve kapsayıcı haberlerle, küresel vicdanın bir parçası olmamızı sağlıyorlar.

SABAH Gazetesi, 40 yıldır, bu ilkeler doğrultusunda habercilik yapıyor, toplumsal değerlerimizi ön planda tutuyor ve Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna büyük bir katkı sağlıyor. Türkiye Yüzyılı'nda da hakikatin yanında duran çizgisiyle milletimizin sesi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. SABAH Gazetesi ailesinin 40. yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

Emine Erdoğan