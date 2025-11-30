Herkes susarken FETÖ’yü deşifre ettik

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gazetesi SABAH, Fetullah Gülen'in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı yüzünü kamuoyuna duyuran ilk medya kuruluşu oldu. Gazetemiz, örgütün; kumpaslarını, siyasi cinayet ve karanlık olaylardaki bağlantılarını, seçilmiş iktidara yönelik darbe girişimlerini deşifre etti. Merkez medyada yer alan gazete ve televizyonlar, FETÖ'nün karanlık ilişki ağını görmezden geldi. 17-25 Aralık yargı darbe girişimine açıktan destek verdi. SABAH ise örgütün ihanetlerini deşifre etti. FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişimine karşı çıktı, milli iradeye destek verdi.

GEZİ'YE DESTEK VERDİĞİNİ BELGELEDİK

SABAH, 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasının, FETÖ'nün polis, hâkim ve savcılarının açık destek verdiğini belgeledi. Örgütün önemli isimlerden olan dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin, Gezi Parkı'ndaki çadırların yakılması talimatını verdiğini manşetine taşıdık. Ramazan Emekli ve Gezi kalkışmasında orantısız güç kullanan yardımcısı Mithat Aynacı, FETÖ'den yargılandı. Mithat Aynacı, 15 Temmuz'da İstanbul Emniyeti'ni işgale gelen tanktan askeri kamuflajla çıktı.

İLK DEFA SABAH DUYURDU

FETÖ'nün hakim, savcı ve polisleri, 17-25 Aralık 2013'te yolsuzluk kılıflı bir operasyonla hükümeti devirmeye yönelik bir girişim başlattı. Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, bürokratlar, ülkemizin önemli projelerine imza atan iş adamları ve kurumlarının hedef alındığı kumpas, gazetemiz tarafından kamuoyuna duyuruldu. 18 Aralık 2013'te yayınlanan manşet haberde; "Kaset olmadı. Dosya verelim. Operasyonun amacı: Siyaseti itibarsızlaştırmak" ifadeleri yer aldı.

FETÖ'YE TESLİM OLDULAR

Doğan Medya Grubu'nun gazetesi Hürriyet, Ciner Medya Grubu'nun gazetesi Habertürk ve Habertürk TV ise; 17-25 Aralık yargı darbe girişiminde örgüte teslim oldu. Hürriyet gazetesi, örgütün yasa dışı dinleme ve teknik takip kararlarını manşetine taşıdı. FETÖ'nün servis ettiği fotoğraflar üzerinden algı operasyonu yapıldı.

GERÇEK YÜZLERİNİ İFŞA ETMİŞTİK

Yargıyı kuşatan FETÖ'nün hâkim ve savcıları 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından gazetemizin yöneticileri ve muhabirlerine dava üstüne dava açtı. Örgütün üst düzey isimlerinin yurt dışında yaşadığını adım adım takip ettik ve fotoğrafladık.

ÖLÜMÜNE YAYIN YAPTIK

Gazetemiz, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi de örgütle mücadelesini sürdürdü. SABAH gazetesi yöneticileri ve muhabirleri, hain darbe girişimi gecesi hem sahada hem de gazete binasında gazetecilik faaliyetini sürdürdü. O gece Turkuvaz Medya ölümüne bir yayın gerçekleştirdi. SABAH, tüm engellemelere rağmen yarınki manşetini hazırlamaya devam etti. Muhabirlerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesini ve halkın direnişini SABAH, TAKVİM ve A Haber'in internet siteleri ile ATV ve A Haber televizyonuna aktardı. Turkuvaz Medya'ya giremeyen darbeci hainler, SABAH binasına kurşun yağdırarak kaçmak zorunda kaldı. A Haber Televizyonu'nu işgal etmek için yola çıkan darbeci askerler Servet Asmaz'ı (44) şehit etti.