İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: SABAH, toplumu bilinçlendirdi

"Türk medyasının güçlü seslerinden Sabah, yayın politikası ve haber kalitesiyle özel medya girişimleri içerisinde uzun yıllardır ayrı bir yere sahip. Sabah Gazetesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişimiyle başlayan ve 15 Temmuz'da devam eden badireli süreçlerde çok önemli bir imtihan verdi. Turkuvaz Medya Grubu, hem televizyonları hem de gazeteleriyle FETÖ'yle mücadelede belirleyici bir rol üstlendi. Türkiye'nin medya geçmişinde Sabah markası kendi başına güçlü bir yer edindi. İnsanların doğru bilgiyi almasının yanı sıra toplumun önüne doğru gündemlerin konulması gerekir; aslında bütün toplumun psikolojisini yönetiyorsunuz. Bu açıdan Sabah Gazetesinin kamuoyuna doğru gündemleri taşımada önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Nice 40. yıllara..."