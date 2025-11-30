Kabine kritik gündemle toplanıyor! Masada Terörsüz Türkiye var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun ve kritik bir gündemle bir araya gelecek. Toplantının birinci başlığını, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Karadeniz'de yaşanan son gelişmeler oluşturacak. Geçen hafta Rusya'ya ait Kairos ve Virat adlı iki petrol tankerinde Türkiye kıyılarına 28 ve 35 mil mesafede patlama meydana geldi. Ukrayna, saldırıların "Deniz Bebeği" olarak bilinen Sea Baby insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı saldırıları endişe ile karşıladıklarını belirterek, "Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içinde meydana gelen bu hadiseler, seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur" değerlendirmesini yaptı. Kabinenin, Karadeniz'de yükselen bu tansiyonun Türkiye'nin güvenliğine ve bölgesel istikrara etkilerini ele alması öngörülürken, toplantı sonrası ise Başkan Erdoğan'ın bu konuda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.