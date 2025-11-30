Karanlığa karşı kalemiyle durdu

Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda kırk yıldır önemli bir misyon üstlenen Sabah gazetesi tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine, fikir hayatının zenginleşmesine ve basın özgürlüğünün, sorumluluk bilinciyle icrasına anlamlı katkılarda bulunmaktadır. Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden Sabah gazetesi, zorlu dönemlerde daima demokrasiden, milli birlikten ve halkın iradesinden yana bir duruş sergilemiş; kalemiyle karanlığa karşı duranların safında yer almıştır.

Kritik zamanlarda cesur yayıncılık çizgisini koruyarak, toplumun sesi olma sorumluluğunu başarıyla taşımıştır. 15 Temmuz gecesi, FETÖ'nün hain darbe girişimi karşısında milletimiz demokrasisine sahip çıkarken, Sabah gazetesi de sorumlu yayıncılık anlayışıyla milli iradeyi yansıtmıştır. Sabah gazetesi, kırk yıllık yayın hayatı boyunca yalnızca haber aktaran bir mecra değil; aynı zamanda milli hafızayı diri tutan bir fikir ve tartışma platformu olmuştur. Bu anlamlı yıldönümünü, kalem ahlakına sahip çıkan tüm basın mensuplarına bir teşekkür vesilesi olarak da görüyorum. Sabah gazetesinin kırkıncı yılını kutluyor, tüm Sabah ailesine başarılarının devamını diliyorum.

HAKAN FİDAN

DIŞİŞLERİ BAKANI