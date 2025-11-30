Makamı cennet namı yiğit

Onlar, Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Şerife Bacıların, Nezahat Onbaşıların ve nice yiğit kahraman Türk kadının izinden gittiler. 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine karşı yiğitçe bir duruş sergileyerek şehadet şerbeti içtiler. Vatan için can vermeyi cana minnet bilerek şehadet şerbetini yudumlayan o yiğit kadınlardan biri de Cennet Yiğit'ti. Soy ismi gibi gerçek bir yiğit, adı gibi de cennet bir şahsiyetti. Ömrünün baharında cennete gitti ve geride büyük bir kahramanlık hikayesi bıraktı... FETÖ'cü hainler, darbe teşebbüsünün ilerleyen saatlerinde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı hayasızca hedef aldı. Cennet Yiğit de hava saldırısı sırasında şehadet şerbetini yudumladı.

SABAH'A TEŞEKKÜR

Şehidimizin babası Yahya Kemal Yiğit, "SABAH, 15 Temmuz'u unutmuyor, unutturmuyor. Birçok şehit ailesini saatlerce dinlediniz, acılarımızı, özlemlerimizi bu sayfalara sığdırdınız. Vatan, millet, bayrak, şehitler ve 15 Temmuz ruhunun yer aldığı bu sayfalar, tarihe bir not düşüyor. Kızımın anı evine gelen gençlerin 15 Temmuz'u daha iyi anlaması için bu sayfayı asmak istedim. Şehit aileleri ve gazilerin gözü kulağı olan SABAH'a teşekkür ediyorum." İfadeleriyle 40. Yılını kutlayan SABAH'ın, milletin nezdindeki yerini anlatmıştı. FETÖ'nün kara propagandasına karşı SABAH'ın büyük bir mücadele verdiğini de belirten Yiğit, "FETÖ'nün medya yapılanması, yalan haberlerle algı yapıyorlardı. Ancak karşılarında milli iradenin sesi SABAH ve aHaber vardı. SABAH, her zaman vatandan, milletten, bayraktan ve ezandan yana tavır aldı. SABAH'ın yaptığı haberlerle foyaları bir bir ortaya çıkan FETÖ'cüler, 15 Temmuz'da ilk olarak Turkuvaz Medya Grubu'nu hedef aldı. Eğer milli medyayı susturabilselerdi darbeyi yapmak onlar için daha kolay olacaktı. Eğer o gece SABAH ve aHaber susturulsaydı Türkiye susardı. Millet o gece, gazetesine ve televizyonuna da sahip çıktı" demişti.