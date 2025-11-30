Milletin hafızasında onurlu bir yer edindi

Basın, kamunun vicdanıdır; kalemiyle, manşetiyle, duruşuyla tarihe şahitlik eder. Türkiye'nin yakın tarihinde bu hakikati en güçlü şekilde yaşatan, vesayet odaklarının karanlık gölgelerine karşı aydınlık bir duruş sergileyen basın kurumlarının başında SABAH Gazetesi geliyor. SABAH, 40 yıllık yayın hayatı boyunca Türk Basınının güçlü sesi oldu.

Darbelerin, muhtıraların, vesayet oyunlarının ve kirli senaryoların ülkemizin ufkunu karartmaya çalıştığı dönemlerde, "Milli irade" demiş; milletin sesini, milletin nefesini, milletin istikametini yansıtmıştır. Bu mücadelenin en çetin sınavlarından biri hiç kuşkusuz 15 Temmuz hain darbe girişimiydi. O gece, milletimiz sokaklarda, meydanlarda destan yazarken; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine demokrasiye sahip çıkarken, SABAH da aynı inançla demokrasi safında yerini aldı. Yaptığı haberlerle milletimizin bağımsızlık haykırışını tüm dünyaya duyurdu; milli iradenin yanında oldu. Artık vesayet zincirlerini kırmış, darbe defterini kapatmış, halk iradesini siyasetin en güçlü kaynağı haline getirmiş bir Türkiye var. Bu büyük yürüyüşün her adımında, milli iradenin sözcülüğünü yapan basın kuruluşlarının varlığı hayati önemdedir. SABAH da işte bu tarihi sorumluluğu hakkıyla taşımış, milletin hafızasında onurlu bir yer edinmiştir.

Türkiye Yüzyılı vizyonun taşıyıcı kolonlarından biri, güçlü, tarafsız, milletin değerleriyle barışık bir medyadır. SABAH'ın 40 yıllık mücadelesi, Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüyen bu millete yol gösterici bir ışık olacaktır. Bugün 40. yılını idrak eden SABAH Gazetesi'ni, bu onurlu yürüyüşteki katkılarından dolayı gönülden tebrik ediyorum. Kalemi haktan ve halktan yana duran, haberlerini milletimizin değerleriyle yoğuran tüm gazetecileri kutluyorum. SABAH Gazetesine nice 40 yıllar diliyorum.

ALİ YERLİKAYA

İÇİŞLERİ BAKANI