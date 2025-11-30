Milli medya vizyonumuzu daha ileriye taşıyacağız

Türkiye basın tarihinin en köklü markalarından biri olan Sabah, bugün 40. yaşını kutlarken yalnızca bir gazetenin değil, milletimizin hakikat arayışına eşlik eden uzun bir yolculuğun dönüm noktasına ulaşmıştır. 40 yıla ulaşan bu süreçte Sabah; zamanın ruhunu doğru okuyan, Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne tanıklık eden, milletin sesi olma sorumluluğundan asla vazgeçmeyen bir yayıncılık anlayışını gururla sürdürmüştür.

***

2008 yılında Turkuvaz Medya çatısı altında başlayan yeniden yapılanma süreci, bugün Türkiye'nin en etkin, en modern ve en bağımsız medya gruplarından birinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Dağıtımdan televizyona, radyodan dijital medyaya, dergicilikten kitapçılığa kadar uzanan geniş bir yapıda Turkuvaz Medya, yalnızca içerik üreten bir platform değil; aynı zamanda Türkiye'nin kültürel, fikri ve toplumsal gelişimine katkı sunan stratejik bir yapı ve Türkiye'nin en büyük, en kapsayıcı, en modern medya grubu hâline gelmiştir. Sabah ise bu büyük yapının öncü yüzü olarak 40 yıldır hem tarihe tanıklık etmiş hem de tarihin içinde yerini almıştır.

Bu büyük yolculuğun en kritik eşiklerinden biri, hiç şüphesiz 15 Temmuz 2016 gecesidir. O karanlık gecede milletimizin demokrasiye sahip çıkma iradesi, ortak hafızamızın en güçlü sayfalarından birini oluşturmuştur.

***

Turkuvaz Medya Grubu ve amiral gemimiz Sabah, o gecenin ilk anlarından itibaren tüm tehditlere ve saldırılara rağmen yayınlarına devam edip halkın bilgi alma hakkını savunarak ve millete gerçekleri ulaştırmak için mücadeleyi sürdürerek tarihe not düşmüştür. Bu duruş, yalnızca bir yayıncılık refleksi değil; Türkiye'nin istiklaline, iradesine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığının bir ifadesidir. Bu kahramanlık öyküsünün yazılma sürecinde evlerinden, sevdiklerinden ayrı kalarak bağımsızlık duygusuyla hayatı pahasına alın teri döken yiğit ve fedakâr tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

***

Geriye dönüp baktığımızda, Turkuvaz Medya'nın attığı her adım, yaptığı her yatırım, geliştirdiği her teknoloji aslında tek bir amaca hizmet etmektedir:

Türkiye'nin hakikat mücadelesine güç katmak...

Gerek sabahın ilk ışıklarıyla dağıtım ağımızın 20 bini aşkın noktada Türkiye'nin her köşesine ulaştırdığı gazeteler, gerek televizyonlarımızın, radyolarımızın milyonlarla buluşan yayınları, gerek dijital mecralarımızın dünya ölçeğinde takip edilen içerikleri, gerek kültür-sanat, dergi ve kitap yayıncılığındaki çeşitliliğimiz Türkiye'nin sesini daha gür duyurmak içindir.

***

Bugün Turkuvaz Medya; 38 bin metrekarelik teknik kompleksleri, 17 dev stüdyosu, modern yayın altyapısı, uluslararası televizyon markaları, dijital platformları, radyoları ve Türkiye'nin kültür hayatına yön veren yayıncılık gücüyle yalnızca ülkemizde değil, uluslararası ölçekte de adından söz ettirmektedir. Yüzlerce yayın markası, binlerce çalışanı, milyonlarca izleyicisi ve okuyucusuyla Türkiye'nin kültürel ve toplumsal hafızasını taşıyan bir kurum niteliği kazanmıştır.

Sabah'ın 40 yıllık yolculuğu ise bu büyük yapının en parlak ve en köklü simgelerinden biri olarak, hakikati savunma çabasını geleceğe taşımaktadır.

***

Gelecek 40 yılda da Sabah; hakikati savunan, milli iradeyi ve toplumsal hafızayı merkeze alan, Türkiye'nin sesini dünyaya taşıyan yayıncılık anlayışını aynı kararlılıkla sürdürecektir.

Bu toprakların sesine kulak veren, özgün, güçlü ve milli medya vizyonunu daha ileri taşımaya devam edeceğiz...

Türkiye'nin geçen 40 yılda yaşadığı tüm dönüşümlere eşlik eden Sabah'ın bu önemli yolculuğunda emeği geçen, katkı sunan, bu büyük yapıyı ayakta tutan herkese, her sabah evlerine, işyerlerine bizi misafir eden değerli okurlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancımızı güçlü bir şekilde vurgulamak istiyorum.

Saygılarımla...

Dr. Serhat ALBAYRAK

Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili