Nice karanlıkları aydınlatan manşetlere, satırlara...

Yakın siyasi tarihimiz boyunca vesayet odakları hiçbir zaman boş durmamış, neredeyse her on yılda bir gerçekleştirilen darbeler ve muhtıralarla demokrasimiz hedef alınmıştır.

Millet iradesi yok sayılmış, temel hak ve özgürlükler askıya alınmış, ülkemizin büyüme ve güçlenme süreci kesintiye uğratılmak istenmiştir.

Ancak 2002 yılından itibaren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde, bu vesayet zinciri kırılmış; demokratik hukuk devleti anlayışı, özgürlüklerin genişletilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi yönünde sessiz devrim niteliğinde tarihi reformlar hayata geçirilmiştir.

Bugün Türkiye, vesayet gölgelerinden arınmış, millet iradesinin üstünlüğüyle yönetilen, yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmuştur.

Bir daha bu ülkede darbeler olmasın, demokrasiye prangalar vurulmasın, karanlık geceler yaşanmasın diye tarihi reformları milletimizin güçlü desteğiyle hayata geçirdik.

Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendirdik, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye inşa ettik.

Bu yolda karşılaştığımız en büyük ihanetlerden biri, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe ve işgal girişimidir.

O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği, milletimizin yüreğindeki iman ve cesaretle birleşmiş; dünyaya örnek bir demokrasi destanı yazılmıştır.

Bu destanın yazılmasında, milli iradenin yanında, vesayetin karşısında duran milli medyamızın payı büyüktür.

Bu noktada, her zaman demokrasinin, milli iradenin ve milletimizin yanında saf tutan Sabah Gazetesi, gerçeğin sesi ve vicdanın dili olmuştur.

Sabah Gazetesi; haberleriyle, manşetleriyle, yazılarıyla, darbe girişimlerine, vesayet odaklarının planlarına, algı operasyonlarına karşı, milletin iradesini kararlılıkla savunmuş; karanlığa karşı gerçeğin ışığını yakmıştır.

Bugün 40. kuruluş yıldönümünü kutlayan Sabah Gazetesi; özgür düşüncenin, milli duruşun ve demokratik değerlere bağlılığın simgesi haline gelmiştir.

Bu milli duruş, dün olduğu gibi bugün de hakikatin ve millet iradesinin yanında, vicdanların sesi olarak varlığını kararlılıkla sürdürecektir.

Nice yıllara Sabah... Nice karanlıkları aydınlatan manşetlere, satırlara...

YILMAZ TUNÇ

ADALET BAKANI