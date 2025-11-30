O gece kurşunlandık şehit verdik

Türk milleti ülkemizin FETÖ'cü alçakların saldırısına uğradığı 15 Temmuz gecesi, SABAH'ın önünde adeta etten bir duvar ördü. İstanbul Topkule Kışlası'ndaki 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'ndan çıkan askeri birliklerden birinin hedefi o dönem Beşiktaş'ta bulunan Turkuvaz Medya'ydı. Amaçları A Haber, ATV ve SABAH Gazetesi'ni de bünyesinde bulunduran medya grubunu susturmaktı... Darbeci hainleri taşıyan 3 Land araç kışladan çıktıktan sonra TEM otoyolunda ilerlerken, yollara çıkan vatandaşlar ile polisler tarafından durduruldu. Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan 4 çocuk babası Servet Asmaz, darbecilere karşı mücadele ederken şehadet şerbetini yudumladı. Servet Asmaz'ın ağabeyi Selahattin Asmaz, "Turkuvaz Medya'yı seviyoruz. Milli bir medya. Darbeciler A Haber'i, SABAH'ı susturmak için gidiyorlarmış. Orada karşılaşmışlar. Orada şehit olan da bir tek benim kardeşim. Kardeşim Allah için şehit oldu. Turkuvaz Medya gibi milli medyalar olmasa bizi yalan haberlere boğarlardı. O kanallar kapansaydı darbe girişiminin seyri de Allah korusun farklı olabilirdi" dedi.

İHANET ŞEBEKESİ BASKINA GELİYORDU

DARBE girişimine katılan askerlerden astsubay öğrenci Ali Malgil, yüzbaşı İsmail Menderes Sema'ya SABAH ve aHaber'i ele geçirme planlarını şöyle anlatmıştı: "Dışarı çıktık, bir tane yüzbaşı geldi. Adını hatırlayamıyorum. Yüzbaşı geldi, 'Arkadaşlar' dedi. 'Gün bugündür' dedi. 'Ya öleceğiz ya kalacağız' dedi. 'Komutanım ne oluyor' dedi arkadaşlar. 'Gençler A Haber ve ATV Haber'in binasını basmaya gidiyoruz' dedi. 'Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Oradaki güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız' dedi." Astsubay öğrenci Mehmet Emin Yıldız ise, "Rütbelilerden biri 'A Haber'i susturmaya gidiyoruz' dedi" şeklinde ifade vermişti.

ŞEHİT EŞİYİM, GURURLUYUM

Eşi Sema Asmaz ise 9 yıl sonra ilk kez konuşmuştu. Ve SABAH'a özel şunları söylemişti: "Eşim bu vatan için gözünü kırpmadan canını verdi. O sadece benim hayat arkadaşım değildi; bu ülkenin kahramanıydı. Acımız büyük ama onurumuz daha büyük. Onun bıraktığı yerden dimdik ayaktayım. Evlatlarımıza babalarının bir kahraman olduğunu gururla anlatıyorum. Onların yaptığı fedakârlığı Türk halkının unutmamasını istiyorum" dedi.