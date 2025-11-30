RTÜK Başkanı Daniş’ten SABAH’a 40. Yıl Tebriği

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. Daniş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sabah Gazetesi'nin 40. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Yerli, millî ve demokratik habercilik anlayışı ile kamuoyunu doğru bilgilendirme konusundaki sorumluluk bilinci, Türk basın tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Bu başarı yolculuğuna emek veren tüm çalışanları ve yöneticileriyle birlikte büyük bir aileye sahip olan Sabah Gazetesi camiasını kutlar; 40. yıl dönümünüzün hayırlı olmasını ve başarılarla dolu nice yıllar getirmesini temenni ederim.