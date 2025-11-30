Başkan Erdoğan: SABAH, haberleri ve duruşuyla basınımıza farklı bir soluk kazandırdı

Tercüman-ı Ahval'den bu yana, 165 yıllık Türk basın tarihinde gazetelerimiz milletimizin sesi soluğu olmuş; özellikle İstiklal Harbi günlerinde gazete ve gazetecilerimiz işgal kuvvetlerine karşı adeta cephe savaşı vermiştir. Ancak tek parti dönemiyle beraber ülkemizin siyasi, beşeri ve sosyal hayatına egemen olan jakoben anlayış, matbuatımıza da sirayet etmiştir. Asıl misyonuna uygun şekilde halkın hakkını savunan, halk adına hesap soran, halkın çıkarlarını koruyan bir yaklaşımdan ziyade mütegallibe adına halkı tedip ve tehdit eden bir zihniyet, ne yazık ki Türk basınında uzun süre hâkim olmuştur.

Türkiye'nin demokratikleşme tarihi, sadece siyasi sistemin ve partilerin değişimini değil, aynı zamanda medyanın değişimini, dönüşümünü ve demokratikleşmesini de anlatır. Mesela, merhum Adnan Menderes ve arkadaşları en şedit tepkiyi dönemin medyasından görmüştür. 27 Mayıs 1960 Darbesi'ne giden yolun taşlarını döşeyen aktörlerin en başında, sonradan asparagas olduğu anlaşılan haberleriyle, maalesef gazeteler vardı. Aynı şekilde, 12 Eylül darbecilerine manşetlerinden selam çakan medya kuruluşlarımız hâlâ hafızalardadır.

Üzülerek ifade etmek isterim ki, 27 Mayıs'tan itibaren her on yılda bir tekrarlanan antidemokratik müdahalelerin hemen hiçbirinde medyamız, demokrasiden yana tavır koyan bazı cesur isimleri saymazsak, başarılı bir sınav veremedi. Gazete manşetleri, sayfa köşeleri, televizyon ekranları, siyaseti ve toplumu yönlendirmek, siyasetçiyi hizaya sokmak, hatta alenen tehdit etmek amacıyla hoyratça kullanıldı. Bilhassa 28 Şubat postmodern darbesinin karanlık atmosferinde, en başta şahsım olmak üzere, milletçe hepimiz bunu çok acı biçimde tecrübe ettik. Bundan sadece demokrasimiz değil, basınımız da olumsuz etkilendi. Vesayet odaklarının sözcülüğünü üstlenen kalemşorlar sebebiyle medyamız çok ciddi güven erozyonuna uğradı.

3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti'nin iktidara gelmesi, ülkemizde her alanda bir milat oldu. Ekonomiden siyasete, eğitimden temel hak ve özgürlüklere geniş bir yelpazede hayata geçirdiğimiz reformlarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımız gibi basınımızı da dönüştürdü. Türk basını, demokratikleşme hamlelerimize paralel olarak, zamanla daha çoğulcu, daha özgürlükçü, daha renkli ve bağımsız bir yapıya kavuştu. 27 Nisan e-bildirisinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletimizin karşı karşıya kaldığı nice vesayet teşebbüsünün, nice saldırının, nice alçaklığın püskürtülmesinde basınımızın işte bu yeni yapısının önemli payı vardır. Cuntacılar ve elitler yerine, milletin ve milli iradenin yanında saf tutan medya, bugün Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun lokomotiflerinden biri haline gelmiştir.

40'ıncı yılını kutlayan Sabah Gazetesi, Türkiye'nin engeller ve engebelerle dolu bu yürüyüşünün medya alanındaki öncülerinden birisidir. Haberleri ve yorumlarıyla olduğu kadar duruşuyla da kendine müstesna bir yer edinen Sabah Gazetesi, basınımıza hep farklı bir soluk kazandırmıştır.

Yerli ve milli çizgisiyle basınımızın parlayan yıldızlarından olan Sabah'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümünün, ülkemize, basın camiamıza, özellikle de gazetemizin çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum.

Gazetemizin 40'ıncı yaşını kutluyor; dizgiciden musahhihe, tasarımcıdan editöre, muhabirlerden yazarlara ve yöneticilere kadar herkesi yürekten tebrik ediyorum.

Sabah Gazetesi'nin daha nice yıllar aynı sorumluluk bilinciyle misyonunu yerine getirmeye devam edeceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan