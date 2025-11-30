SABAH milli iradenin sesi oldu

Sivil toplum örgütleri, vakıf ve dernek temsilcileri, SABAH'ın darbe girişimlerinde sivil iradenin yanında yer aldığını, ülkenin demokratikleşmesine yönelik adımlarda öncülük yaptığını ve insan hakları savunduğu ifade etti, gazetemizin 40'ıncı yılını yayınladıkları mesajlarla kutladı.

MİLLETİN YANINDA

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı: "Doğru ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla, basın dünyasının öncü yayın organlarından biri olan Sabah Gazetesi'nin 40. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim. Zor zamanlarda cesaretle konuşmanın ve sorumluluk sahibi yayın yapmanın ne denli kıymetli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Demokrasi ve adalet mücadelesinde her zaman millî iradenin yanında yer alan SABAH, sorumlu yayıncılığıyla gazetenin tirajını değil, toplumun üstün yararını öne çıkararak basın dünyasına örnek olmuştur. Kadın haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi olarak; kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar konularında, ayrıca kadın haklarına ilişkin haberlerde gösterdiğiniz hassasiyet ve KADEM'in kampanyalarına verdiğiniz destek için vakfımız adına teşekkür ediyorum. Nice 40 yıllara..."

SABAH YARININ REHBERİDİR

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz: "SABAH, 40 yıl önce çıktığı yolda sadece bir yayın organı değil; toplumun sesi, duygusu, yönü olmuştur. Zor zamanlarda cesaretle konuşmuş, karanlıkta yol göstermiş, sessizlikte anlam üretmiştir. Değerlerini milletten alan, demokrasiyi ve millî iradeyi esas alan yayın anlayışı, yalnızca bir editoryal tercih değil bir duruşun, bir inancın yansımasıdır. Her sabah atılan manşetlerle, sadece haber değil; bir hissiyat, bir bilinç aktarılmıştır. SABAH'ın 40'ıncı yılı, bir duruşun, bir kararlılığın zamanla imtihanını başarıyla vermiş olmasının göstergesidir. Bu anlamlı yıl dönümünde; SABAH çatısı altında iz bırakmış tüm gazetecilere, geceyi sabaha çeviren emekçilere, düşüncesiyle, kalemiyle katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. SABAH'ın sesi, geçmişin yankısı, bugünün sözü ve yarının da rehberi olmaya devam edecektir. Nice sabahlara..."

İLKELİ VE CESUR

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci: "Türk basın tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil eden SABAH Gazetesi'nin 40. yılını yürekten tebrik ediyorum. 1985'ten bu yana kamuoyunu bilgilendirme, gündemi şekillendirme ve toplumsal hafızayı diri tutma konusunda önemli bir rol üstlendi. Gençliğin sesi olarak bizler; ilkeli, cesur ve sorumluluk sahibi bir yayıncılığın ne denli kıymetli olduğunun farkındayız. SABAH Gazetesi'nin bugüne kadar gösterdiği duruşun, gelecekte de milli değerlere ve toplumsal faydaya hizmet eden bir yayın anlayışıyla güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."

"DARBECİLERE KARŞI MÜCADELE ETTİ

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç: "Milletimiz, hain iş birlikçi darbecilerin ülkemizi karanlık bir geleceğe itmelerine 'dur' diyerek, Türkiye'nin aydınlık geleceğini yeniden yazdığı 15 Temmuz Destanı'nda, korkmadan, fedakarca hem sahada hem masada mücadele eden ve halkımızı dakika dakika bilgilendirip cesaretlendiren Sabah Gazetesi'ne bir kez daha milletimiz adına teşekkür ederim. Bu vesile ile kuruluşundan bu yana ilkeli ve tarafsız yayıncılığı benimseyerek Türkiye'nin gazetesi olmayı başarmış Sabah Gazetesi'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutlarım."

ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİ

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı avukat M. Belma Sekmen: "Yolculuğuna 40 yıl önce başlayan SABAH, evlerimize Türkiye'yi ve dünyayı taşıyarak bize, çevremizde olup bitenler hakkında yalın ve gerçekçi bir bakış açısı kazandırmıştır. Yayınlarını ilgiyle takip ettiğim SABAH Gazetesi'nin 40. yılı, yöneticileri ve çalışanları kadar beni de mutlu etti. SABAH, 40 yıldır yalnızca haber aktaran bir mecra değil aynı zamanda toplumsal gelişim, kültürel hafıza ve demokratik bilinç açısından da önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Biz TOGEMDER olarak dayanışma ve toplumsal fayda üretme hedeflerimizde, kamuoyunu bilinçlendiren güçlü medya kuruluşlarının varlığını her zaman çok önemli buluyoruz. SABAH'ın bu değerleri gözeten yayın çizgisini aynı kararlılıkla sürdürmesini temenni ediyor, Türk basınına kattığı katkılar için tüm ekibini içtenlikle tebrik ediyorum. Nice 40 yıllara..."

"MİLLETİN DİRENİŞİNİ YANSITMIŞTIR"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Gazetecilik hakikatin yanında olmaktır. Bu ilkenin en çetin sınavı, hiç kuşkusuz 15 Temmuz gecesinde verilmiştir. SABAH, o gece sergilediği yayın anlayışıyla, milli iradenin sesi ve milletin direnişini yansıtmıştır. Manşetleriyle, haberleriyle ve duruşuyla, milletin onurlu direnişine tanıklık etmiş, bu direnişi tarihe kaydetmiştir. SABAH'ın 40. yıldönümünde emeği geçen tüm çalışanları tebrik ediyor, hakikatin izinde, milletin hizmetinde yürüyüşlerinin daim olmasını diliyorum."

MİLLET İRADESİNİN SESİ

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı: "Milli iradenin tam olarak tecellisi mücadelesinde SABAH Gazetesi'nin kanaatimce ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. SABAH'ın demokratik duruşu ve dümenini tamamıyla millet iradesinden yana çevirmesi yeni bir miladın işaret fişeği olmuştur. Bu duruş, birçok basın kuruluşuna da örnek olmuştur. SABAH'ın bugüne kadar göstermiş olduğu takdire şayan çaba ile bundan sonra da milli iradenin tecellisinde ve basına düşen görev bilinci ile hareket edeceği güvenini haklı olarak kazanmıştır. SABAH gazetesini, gazete yöneticilerini, çalışanlarını kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum."

"40 YILDIR GERÇEĞİN TAŞIYICISI"

Türkiye Adalet Araştırmaları Derneği (TÜRKAD) Başkanı avukat Dr. Mehmet Sarı: "SABAH Gazetesi yalnızca haber aktaran bir mecradan ibaret olmayıp; halkın her zaman gür sesi olma, milletin duygu ve düşüncelerine tercümanlık etme anlayışıyla hareket etmektedir. Türkiye'yi uluslararası alanda itibarsızlaştırmaya çalışan algı operasyonlarına karşı kararlı ve ilkeli bir duruş ile milletimizin güvenini kazanmış, tarafsız ve sorumlu yayıncılığın simgelerinden biri hâline gelmiştir."

DOĞRU VE GÜVENİLİR DURUŞ

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan: "Milli iradenin yanında vakarlı bir duruş sergileyen doğru, gerçekçi, vicdanlı ve güvenilir bir haber duruşu ile milletimizin güvenini kazanan SABAH'ın , bu yönüyle basın ahlakı ve basında vatan sevgisinin temsili olmuştur. Doğru ve vicdanlı bir duruşa sahip olan SABAH'ın 40'ıncı yıl dönümünü kutlarım."

VİCDANLARI HAREKETE GEÇİRDİ

İHH Genel Başkanı avukat Bülent Yıldırım: "SABAH bugün, başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyaların sesi olma noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bölgesel ve küresel meselelere duyarlılıkla yaklaşan yayın çizgisinin devamı, geniş kesimler nezdinde farkındalığın artmasına ve vicdanların harekete geçmesine katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Sabah Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice yıllar diliyorum." "

40 YILDIR KARANLIĞA IŞIK TUTUYOR"

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı avukat Mehmet Cengiz: "Basın dünyasının köklü çınarlarından SABAH Gazetesi'nin 40. kuruluş yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Düşünce ve haber özgürlüğüne verdiği değer, milli iradenin sesi olma konusundaki kararlılığı ve doğru habercilik anlayışıyla Sabah Gazetesi, Türk basın tarihinde müstesna bir yer edinmiştir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen demokrasi mücadelesinde, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında FETÖ ihanetine karşı sergilediği cesur duruş, milletimizin hafızasında unutulmaz bir iz bırakmıştır."