SABAH’ı sahiplenmek!

Dile kolay, 32 koca yıl geride kaldı. Meslek hayatımın yüzde 90'ından fazlası SABAH'la bütünleşti. Bu uzun yıllar boyunca, kimler geldi, kimler geçti... Farklı patronlar, farklı haber yönetimleri, farklı ekipler... Ve en önemlisi son 20 yıla damgasını vuran zihniyet değişimi oldu! SABAH'a dair yazacak o kadar çok konu var ki... Bir gün elbette ona da fırsat bulunur. 40. Yılı'nı kutladığımız gazetemiz, tarihi kırılma anları yaşadı. Geçiş dönemlerinde sahipsiz kaldı. Biz bir avuç gazeteci, her güne yeni bir SABAH'la uyanacağımız inancı ile yaşadık, aylarca maaşsız çalışıp mücadele ettik ve gecenin, aydınlığa en yakın saatlerinden doğacak sabaha inancımızı yitirmedik. Ama... SABAH'tan umudunu kesen, arkasına bakmadan giden, "nasılsa kapısına kilit vurulacak" diye düşünenler de oldu. Bu kurumun on yıllarca biriktirdiği fikri eserlerini alıp yeni adreslerine taşımaya kalkanları durdurduğumuz dönemleri ise hiç unutmadık! Bugün, SABAH Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nun 2. katına çıkanları, güzel bir logo karşılıyor. Sanırım SABAH'la en fazla bağ kurmamı sağlayan Türkiye haritası şeklindeki o SABAH Logosu. Eee, ne de olsa serde Mülkiyelilik var. Mülkiye rozetindeki Misak-ı Milli haritası; her doğan gün SABAH'ın logosuyla özel anlam kazanan mesajı daha fazla sahiplenme misyonu yükledi bana.

Evet, büromuzun girişindeki o SABAH logosu, TMSF dönemi belirsizliği sırasında gözden çıkarılmıştı. Ben, SABAH'ı sahiplenmenin ne demek olduğunu işte o andan itibaren aklımdan çıkarmadım. Hemen herkes haklı olarak, "Biz ne olacağız?" diye telaşa kapılırken, ilk iş olarak çöpe atıldığını fark ettiğim o logoyu oradan kaldırdım. Sonra, parasını vererek deterjan, parlatıcı vs aldırdım. Bir güzel temizlettim. Yeniden ayağa kalkmasının heyecanı ile Ankara Büromuzun 2. katındaki girişinde sabitledim. Dedim ya SABAH çok değişik ve zorlu evrelerden geçti ve şimdilerde Sn Serhat Albayrak'ın liderliğinde, demokrasi ve milletten yana kimliği ile geleceğe yürüyüşünü sürdürüyor. Ben ve benim gibiler de alaca karanlık kuşağına değil, günün ağarmasına olan heves heyecanla çalışmasını sürdürüyor. "Nice 40 yıllara" diyor, SABAH'ı kuranlara, bilhassa yaşatanlara ve halen emek verenlere şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal edenleri dua ile yâd ediyorum.