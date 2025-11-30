Sultanahmet’i ziyaret etti Bartholomeos’la görüştü

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo önceki gün gerçekleştirdiği İznik ziyaretinin ardından İstanbul'a geçti. Geceyi Şişli'deki Vatikan Temsilciliği Konutu'nda geçiren Papa 14. Leo, sabah saatlerinde konutundan çıkarak ziyaretlerini sürdürdü.

Papa 14. Leo, ilk olarak Sultanahmet Camii'ne gitti. Papa'yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ile Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Yavuz Güner karşıladı. Papa'nın Sultanahmet Camii turu yaklaşık 15 dakika sürdü ve ziyaret, yetkililerle yapılan kısa bir sohbetin ardından sona erdi.

Buradaki ziyaretin ardından Papa 14. Leo, Yeşilköy'de bulunan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gitti.

Daha sonra Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçen Papa, burada Ekümenik Patrik Bartholomeos ile görüştü. Papa 14. Leo'nun patrikhaneye girdiği sırada çan sesleri duyulurken aynı zamanda ikindi ezanı da okundu.

Son olarak İstanbul'daki Volkswagen Arena'da ayine katılan Papa Leo, burada yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı ayini yönetti. Etkinlik, Türkiye tarihinde kilise dışında yapılan ilk ayin olma özelliği taşıyor. Ayine katılanların seçimindeyse çok aşamalı bir süreç işletildi. Katolik kilisesinden temsilciler, ayinin Katolik cemaati için çok büyük önemde olduğunu ve İstanbul'un tarihi bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bugün Hıristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katılacak olan Papa, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.