Türkiye’nin nabzı bu masada atıyor

Küçük yaşlarda bir gazeteyi elime aldığımda, nasıl hazırlandığını merak ederdim. Yüzlerce insanın ürettiği içerik, bilinmeyen bir düzen içinde bir araya gelir. Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yüksel liderliğinde, Yazı İşleri Koordinatörü Kemal Kök, Yazı İşleri Müdürü Hülya Ünlü Mavigözlü, İsa Tatlıcan, Süleyman Ayaz ve Mehmet Erkan Avcılar'la birlikte gazete, Türkiye'nin nabzını tutmakla kalmaz, bazen de hızlandırır.

Üstte (Soldan sağa): Kemal Kök, Recep Coşkun, Hülya Ünlü Mavigözlü, İsa Tatlıcan, Bekir Yaniay, Mesut Altun, Harun Sekmen. Altta (Soldan sağa): Orhan Turan, Sümeyye Atıcı, Serap Oğur, İlkay Altan, Ceyda Karaarslan, Süleyman Ayaz.

İlk bakışta parlak bir sayfa ve çarpıcı manşet gibi görünse de, içeride her biri uzmanlaşmış bir trafik vardır. Atılan her başlık, seçilen her haber ve fotoğraf, Türkiye'nin geleceğine dair bir bakışın ürünüdür. Her sabah yazı işleri masasında, sokakta, siyasette, sporda, ekonomide ve dünyada ne olup bittiği tartışılır. Fotoğraf editörleri ve sayfa sekreterleri not alır; gündem belirlenir, hangi başlığın öne çıkacağı kararlaştırılır. Sabah toplantısı bir senaryo yazımı gibiyken, öğleden sonraki manşet toplantısı filmin çekimi gibidir. Manşet belirlenince gazetenin ruhu yakalanır ve sayfalar birinci sayfaya taşınır. İlk baskı akşam 20.00'de hazırlanır, redaktör son okumaları yapar ve sayfalar mühürlenir. Ancak mesai bitmez; gece yarılarına kadar haberin nefesi durmaz, gazetecinin kalemi uyumaz. Bu süreç, görünmeyen titiz bir çalışmanın ve kolektif emeğin ürünü olarak gazetenin her sayfasına yansır, hem gündemi hem tarih bilincini okuyucuya aktarır.

Soldan sağa: Hüseyin Türkoğlu, Erkan Avcılar, Timuçin Gürsel, Fırat Atıcı.

Habercilik, 7 gün 24 saat süren bir maratona benzer ve güneş battıktan sonra yarışın bayrağını gece ekibi devralır. Her akşam yeni bir başlangıçtır; M. Erkan Avcılar, Hüseyin Türkoğlu, Timuçin Gürsel, Fırat Atıcı, Abdulkadir Tabak ve Tamer Arslan, sürprizlere daima hazırdır. Günün karmaşası geride kalırken, gecenin sakinliği onlara enerji verir. Günü tersten yaşayan bu ekip, mesaiye hazırlık için gündüz dinlenir, haberin izini gece sürer.

SABAH'IN EDİTÖR MASASI

Editörlük, sahnenin gerisinde sessizce yürütülen ama bir metnin kaderini değiştiren derin bir emek yolculuğudur. SABAH Gazetesi'nin editör mutfağı da böyle bir renk ahengini taşır; her biri kendi tonuyla ayrı bir karakter, ayrı bir omurga taşır. Orhan Turan, gündem sayfalarının esprili beyi; bir paragrafa takıldığınızda cümlesiyle hem düğümü çözer hem sizi güldürür. Murat Karpuz, gazete sayfalarının ustası; sayfalara kuyumcu titizliğinde canlılık katar. Bekir Yeniay, muhabirlikten editörlüğe uzanan diri hafıza; eksik duygu ve gizli ayrıntıları fark eder.

Mesut Altun, akademik ciddiyetle haber odasının pratik zekâsını birleştirir, sayfalara ölçü ve derinlik katar. İlkay Altan, disiplinli ve çalışkan; masayı toparlar, kaliteyi yükseltir. Recep Coşkun, sakin ve sağlam bir kale; en küçük hatayı yakalar, gazetenin kusursuz çıkması için son imzadır. Harun Sekmen ekibin en genç üyesi; editör masası ona farklı bir deneyim kazandırdı. Haberle arasındaki tutku devam ediyor. Bu nedenle haber yazmayı sürdürüyor. Sümeyye Atıcı, bölge sayfaları editörü. Anadolu'nun kilometre taşları onun sayfalarında hayat bulur.

TASARIMIN USTALARI

Ve geldik tasarım ekibimize. Görsel tasarım ekibinin lideri Hüseyin Kurul. Tecrübesi aşikar. Son dokunuşları kritik. Sayfalar ellerinde sanatsal bir hüvviyet kazanıyor.

Recep Güngör, sayfaların keskin gözü. Görüyor, müdahale ediyor ve sayfa başka bir boyut kazanıyor.

Nurcan Kelpetin Er, orta sayfalara, tasarımlarıyla estetik bir ruh katıyor. Sayfa sanatsal bir derinliğe bürünüyor.

Zeynel Arslan'ın sayfalarındaki o usta tecrübe kendisini net olarak belli ediyor.

Osman Çıracı'nın tecrübesi bir imza gibi sayfalarda belli oluyor.

Barış Susar'ın ellerinde ekonomi sayfaları vitrine çıkıyor.

Uğur Kırımlı, sayfalara canlı bir dokunuşla yeni bir yön veriyor.

Tayfun Şenel, yıllarını tasarıma vermiş bir isim.

Ufuk Tosunoğlu, kelimenin tam manasıyla usta. Başka söze gerek yok.

Selami Tozar, sayfalardaki ince işçiliğiyle dikkat çekiyor. Ekibin yeni üyesi Efekan Yavuz heyecanı ve azmiyle değer katıyor.

FOTOĞRAFA KADRAJIYLA RUH VEREN USTA ELLER

Yazının dili yerel, fotoğrafın dili evrenseldir. Bu evrenselliğin idrakinde olan iki isim her gün en muazzam kareyi yakalamak için deklanşöre basıyor. Fotoğraf editörü Hatice Özmen, tecrübesiyle sanatsal derinliği olan fotoğrafların öncü ismi. Foto muhabiri Ceyda Cengiz ise derinlikli kareleri ustalıkla aykalıyor.