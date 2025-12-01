İstanbul’da derbi trafiği: Yoğunluk yüzde 85’e dayandı!

İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmur ve derbinin de saati nedeniyle iyice arttı.

İstanbul'da derbi trafiği: Yoğunluk yüzde 85!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.

DERBİ YOĞUNLUĞU

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Kadıköy'de trafik yoğunluğu oluştu. Dron ile görüntülenen yollarda, stada yönelen taraftarlar nedeniyle bazı ana arterlerde araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri, stadyum çevresindeki yolları tek yönlü açarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. D-100 Karayolu ve Fikirtepe-Kalamış güzergahlarında yoğunluk sürüyor.

YAĞMUR TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Yağmur ve soğuk nedeniyle vatandaşlar kendi araçlarıyla yola çıkınca trafik iyice kilitlendi. E-5 Karayolu Avrupa ve Anadolu yakaları istikametine giden araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

VATANDAŞLAR EVİNE DÖNMEKTE ZORLUK YAŞADI

İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.