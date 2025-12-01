‘Murad’ ile gördü ‘Gökdoğan’ ile vurdu: Kızılelma’dan tarihe geçen atış

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava muharebelerinde oyunun kurallarını değiştirecek kritik eşiklerden birini daha aştı. Dünya genelindeki insansız savaş uçağı projelerinin büyük çoğunluğu, ağırlıklı olarak hava-yer görevleri için tasarlanıyor. Henüz dünyada hiçbir insansız platform hava-hava atış kabiliyetine ulaşamamışken Bayraktar KIZILELMA bu atışla hava-hava muharebesi yeteneğini kanıtlayan dünyadaki ilk ve tek platform olarak havacılık tarihinde yeni bir çağ başlattı. Tarihi test için Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan 5 adet F-16 savaş uçağı, Sinop semalarında Bayraktar KIZILELMA ile buluştu. F-16'lar ile gökyüzünde 5'li kol uçuşu gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, insanlı-insansız müşterek harekat yaparak geleceğin hava muharebe konseptini sergiledi.

YERLİ MÜHİMMATLA VURDU

Senaryo gereği fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçağı, Bayraktar KIZILELMA üzerinde bulunan ve ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile tespit edilerek takibe alındı. Hedefin radar tarafından hassas bir şekilde işaretlenmesinin ardından KIZILELMA, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi'ni ateşledi. Fırlatılan milli füze, jet motorlu hedef uçağı tam isabetle vurdu. Bu testle birlikte milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın havadan havaya taarruz yeteneği de doğrulandı. Türk havacılık tarihinde ilk kez milli bir uçaktan, milli hava-hava füzesi, milli bir radar tarafından güdümlenerek hava hedefine karşı ateşlendi. Böylece hava-hava görev zincirinin tüm halkaları tamamen milli imkanlarla icra edilmiş oldu.

GÖRÜLMEDEN GÖRÜYOR VURULMADAN VURUYOR

Bayraktar TB2 SİHA'ların hava-yer görevlerindeki oyun değiştirici etkisi, Bayraktar KIZILELMA ile artık hava-hava görevlerine taşınacak. KIZILELMA, üzerindeki gelişmiş sensörlerle düşman uçaklarını onlar kendisini fark etmeden çok uzak mesafeden tespit edebiliyor. "Görülmeden gören, vurulmadan vuran" bu yeni konsept sayesinde Bayraktar KIZILELMA, hava muharebelerinde üstünlük sağlayacak bir platform olacak.

SELÇUK BAYRAKTAR F-16 İLE EŞLİK ETTİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Merzifon'dan kalkan F-16 savaş uçaklarının kokpitinde yer alarak tarihi atışa havadan nezaret etti. Başarılı test sonrasında paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Savunma Sanayii Başkanlığı'na, ASELSAN'a, TÜBİTAK SAGE'ye ve Baykar'daki yol arkadaşlarıma, bu milletin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'BİR İLKİ DAHA BAŞARDIK'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) testle ilgili, "Tarih şahittir ki gücümüz geleceğimizdir. Asker millet olarak ilkleri gerçekleştirmeye, evlatlarımızın geleceği için çığır açmaya devam ediyoruz. Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ile bir ilki daha başardık. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı'nı kullanan Bayraktar Kızılelma, hedefteki bir uçağı Karadeniz semalarında tespit ederek TÜBİTAKSAGE'nin GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile vurmayı başardı. Böylelikle dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı ile havadaki bir hedef vurulmuş oldu" payla yaptı.

GÖKYÜZÜNDE YENİ BİR ÇAĞ

● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu gurur 86 milyonun. Başta Sayın Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz" dedi.

● Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Dünyada ilk kez, bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi havadan havaya füze ile hedefini başarıyla vurdu. Milli teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede" ifadelerini kullandı.

● Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de, "Gökyüzünde yeni bir çağ. Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün katkılarıyla ortaya konan bu başarı, yalnızca bugünün değil, Türkiye'nin uzun vadeli havacılık vizyonunun da güçlü bir ifadesidir. Emeği geçen tüm ekipleri tebrik ediyorum. Bu stratejik yürüyüş, geleceğin teknolojilerini kendi aklıyla üreten bir Türkiye'yi inşa ediyor" dedi

● ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, "Dünyada ilk kez insansız savaş uçağından AESA radar teknolojisi kullanılarak ateşlenen görüş ötesi hava-hava füzesi ile hedef imha edildi. Ülkemize göklerde yeni bir çağ açan bu büyük başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

● SABAH yazarı Prof. Dr. Erhan Afyoncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Ordusu robot savaşları dönemine bir adım önde giriyor. Dünya muharebe tarihinde bir ilk gerçekleşti. Dünyada hiçbir insansız platform hava-hava atış kabiliyetine ulaşamamışken, Bayraktar KIZILELMA bu atışla hava-hava muharebesi yeteneğini kanıtlayan dünyadaki ilk insansız uçak oldu. Türk SİHA'ları savaş anlayışını değiştirip, yeni bir savaş konsepti geliştirdi. Kısa bir süre sonra insansız savaş uçağı Kızılelma ordumuzun silah envanterine girecek. Artık dünya savaş tarihinde Yeni bir çağ başlıyor" ifadelerini kullandı.