SABAH’ın özel ekine büyük ilgi

Türk basınının amiral gemisi konumundaki SABAH Gazetesi, 40'ıncı kuruluş yıldönümünü kutluyor. SABAH'ın 40'ıncı yaşına özel hazırladığı, birbirinden değerli içeriklerin yer aldığı toplam 192 sayfalık 6 ek dün okurlarımızla buluştu. 'Ekonomi-finans', 'yaşam, sağlık ve spor', 'sanayi ve üretim', 'teknoloji, inovasyon ve eğitim', 'yerel yönetimler' ve SABAH özel eklerimiz, yurdun dört bir yanındaki okurlarımız tarafından çok beğenildi. Okurlarımız, SABAH'ı 40 yıldır olduğu gibi bugün de yalnız bırakmıyor. SABAH'ın genç nesil okuyucularından, üniversite mezunu Furkan Dolan, "Öncelikle yaşanan olayları farklı bakış açısıyla okuyucularına ileten SABAH Gazetesi'nin 40'ıncı yılı kutlu olsun. Hafta sonunu, evde bu eki okuyarak geçirdim. SABAH'a nice uzun yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.