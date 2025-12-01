Türkiye barış için önemli rol oynayabilir

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, göreve geldikten sonra ilk resmi dış gezisini gerçekleştirdiği Türkiye'deki temasları dün sona erdi. İstanbul'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giderken uçakta soruları yanıtlayan Papa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeleri ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye seyahatim harika geçti. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye farklı dinlerden insanların barış içinde bir arada yaşadığı bir yer. Bu nitelikleriyle bütün dünyaya ilham olması gerekiyor.

(Filistin'deki gelişmeler) Vatikan, çok uzun süredir açık şekilde iki devletli çözümü desteklemektedir. Şu anda İsrail'in bu çözümü kabul etmediğini hepimiz biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz. Erdoğan da kesinlikle bu öneriye katılıyor. Türkiye bu konuda önemli bir rol oynayabilir.

(Ukrayna'daki savaş) Birkaç ay önce, Ukrayna ve Rusya tarafları arasında diyalog ihtimali belirdiğinde, Cumhurbaşkanı (Erdoğan) iki tarafı bir araya getirme konusunda çok yardımcı oldu. Ne yazık ki halen bir çözüm göremedik, ancak bugün barış için somut öneriler yeniden ortaya çıktı. Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı (Zelenski), Rusya Devlet Başkanı (Putin) ve ABD Başkanı (Trump) ile olan ilişkileri, diyaloğu teşvik etme, bir ateşkese doğru adım atılması ve bu çatışmanın, bu savaşın Ukrayna'da nasıl sona erdirilebileceğine dair yollar bulunması konusunda yardımcı olabileceğini umuyoruz.