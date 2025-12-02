AK Parti Ankara’da “AK Elçi” projesini tanıttı: “Her kapıya bir gönül, her binaya bir AK Elçi”

"Ankara'da fedakârca hizmet eden, koşturan teşkilatlarımızı gönülden kutluyorum. Ocak ayından bugüne, AK Parti ailemizi Ankara'da sürekli büyüttük. Sürekli geliştirdik. Bakın, şu seçim döneminde 100 bin yeni kardeşimizi teşkilatlarımıza kazandırarak önemli bir başarıya imza attık. Tüm Türkiye'de Ocak ayından bugüne tam 700 bin yeni kardeşimizi partimize kattık. Bu, çok önemli bir başarı. Burada toplanmak üzere Ankara'nın tüm mahallelerinde, ilçelerinde gayret gösteren ve burada bir yansımasını gördüğümüz tüm teşkilat mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle Ankara teşkilatlarımız bu davanın en güçlü paydaşı olmaya, en güçlü motoru olmaya inşallah önümüzdeki dönemde de devam edecek. Konuşmasının devamında AK Parti'nin siyaset anlayışını vurgulayan Büyükgümüş, makam ve mevki arayışının asla partinin felsefesinde olmadığını şu sözlerle ifade etti: Bizim bir davamız var. Bizim bir idealimiz var. Biz sadece bugün belirli makamları işgal etmek için, belirli pozisyonlara gelmek için asla ve asla siyaset yapmıyoruz. Bakın, burada Sincan'da AK Parti AK Elçi buluşmamızda büyük bir açık yüreklilikle ifademi istiyorum. AK Parti'miz kesinlikle ama kesinlikle aramızda olanlar milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, bakan olsun diye yola çıkmış bir siyasi hareket değil. Hiçbir zaman olmadı. Bizi diğerlerinden ayıran budur. Biz ideallerimiz için, biz davamızın mücadelesi için siyaset yaparız. İnşallah bu akşam da salondan çıkacak çok güçlü bir kadronun inşallah ilk adımlarını ilan etmek için yardımcı olacağız."