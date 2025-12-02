AK Parti Ankara’da “AK Elçi” projesini tanıttı: “Her kapıya bir gönül, her binaya bir AK Elçi”

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Ankara genelinde hayata geçirdiği yeni tanıtım ve iletişim seferberliği kapsamında “Her Binaya AK Elçi, Her Kapıya Bir Gönül” projesini büyük bir buluşma ile duyurdu. Şehrin dört bir yanında gönüllülerden oluşacak “AK Elçileri”, mahallelerde, sokaklarda ve binalarda vatandaşlarla birebir iletişim kurarak hem parti çalışmalarını anlatacak hem de Ankara’da sosyal bağları güçlendirmeyi hedefleyecek.

TOLGA ÖZLÜ

AK Parti'nin başlattığı "AK Elçi" seferberliğinde Ankara teşkilatına özel vurgu yapıldı. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye genelindeki 720 bin yeni üyenin 100 bininin yalnızca başkentten katıldığını belirterek Ankara teşkilatını özel olarak tebrik etti. Tanıtım programı, Sincan Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde çok sayıda teşkilat mensubu ve vatandaşın katılımıyla düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı. Salonda yüksek bir motivasyon, geniş katılım ve yoğun bir coşku gözlendi.

BÜYÜKGÜMÜŞ: "ANKARA'DA 100 BİN TÜRKİYE'DE 700 BİN YENİ KARDEŞİMİZİ TEŞKİLATIIZA KAZANDIRDIK"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Ankara teşkilatının seçim dönemindeki çalışmalarını, sahadaki gayretini ve büyüme ivmesini vurgulayan Büyükgümüş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da fedakârca hizmet eden, koşturan teşkilatlarımızı gönülden kutluyorum. Ocak ayından bugüne, AK Parti ailemizi Ankara'da sürekli büyüttük. Sürekli geliştirdik. Bakın, şu seçim döneminde 100 bin yeni kardeşimizi teşkilatlarımıza kazandırarak önemli bir başarıya imza attık. Tüm Türkiye'de Ocak ayından bugüne tam 700 bin yeni kardeşimizi partimize kattık. Bu, çok önemli bir başarı. Burada toplanmak üzere Ankara'nın tüm mahallelerinde, ilçelerinde gayret gösteren ve burada bir yansımasını gördüğümüz tüm teşkilat mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle Ankara teşkilatlarımız bu davanın en güçlü paydaşı olmaya, en güçlü motoru olmaya inşallah önümüzdeki dönemde de devam edecek. Konuşmasının devamında AK Parti'nin siyaset anlayışını vurgulayan Büyükgümüş, makam ve mevki arayışının asla partinin felsefesinde olmadığını şu sözlerle ifade etti: Bizim bir davamız var. Bizim bir idealimiz var. Biz sadece bugün belirli makamları işgal etmek için, belirli pozisyonlara gelmek için asla ve asla siyaset yapmıyoruz. Bakın, burada Sincan'da AK Parti AK Elçi buluşmamızda büyük bir açık yüreklilikle ifademi istiyorum. AK Parti'miz kesinlikle ama kesinlikle aramızda olanlar milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, bakan olsun diye yola çıkmış bir siyasi hareket değil. Hiçbir zaman olmadı. Bizi diğerlerinden ayıran budur. Biz ideallerimiz için, biz davamızın mücadelesi için siyaset yaparız. İnşallah bu akşam da salondan çıkacak çok güçlü bir kadronun inşallah ilk adımlarını ilan etmek için yardımcı olacağız."

ÖZCAN: "BU SADECE BİR TANITIM DEĞİL, ANKARA İÇİN TARİHİ BİR TEŞKİLATLANMA MODELİ"

Programda konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, projenin sadece bir lansman değil, Ankara'nın tamamını kapsayacak tarihi bir teşkilatlanma hamlesi olduğunu vurguladı. Özcan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada sadece bir tanıtım toplantısı yoktur. Sadece bir lansman yapmıyoruz. Ankara'da her sokağına, her mahallesine ulaşacak tarihi bir teşkilatlanma modelini paylaşmak için toplandık. Haziran ayında Sincan'da başlattığımız 'cadde, sokak, site, bina' çalışması, çok kısa sürede teşkilatımızın gayretiyle yaygın bir teşkilatlanma modeline dönüşmüştür. Ve artık bu çalışma yalnız Sincan'da değil, Ankara'nın tamamının ortak görüşüdür. Allah hepinizden razı olsun." Özcan, AK Parti'nin vatandaşla birebir temas kuran siyaset anlayışını hatırlatarak diğer siyasi anlayışlara eleştiride bulundu:

"Bizim siyasetimiz böyle sosyal medyalarda, ajanslara, PR şirketlerine para vererek, vatandaşa hizmet yerine bu şirketlere para sağlayarak sosyal medya üzerinden tanıtım belediyeciliği siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz yüz yüze, gönül gönüle kurulur. AK Parti bir gönül çalışması, bir gönül hareketidir." Konuşmasının devamında "AK Elçi" modelinin önemini açıklayan Özcan, gönüllülerin mahallelerde aktif bir yapıda görev alacağını şöyle anlattı: "AK elçi kimdir? Bugün tanıttığımız 'AK elçi' modeli, işte bu güçlü teşkilatın altyapısının üzerine inşa edilmiştir.

AK elçi sokağını tanır, kapıdaki mahallelinin derdini duyar, sokağın derdini duyar, devletiyle, milletiyle aynı gönülde buluşur. Umut ve güven verir. Sizler artık sadece birer temsilci değil, her kapısında bir ışık yakan, her hanede bir güç ve azim yükselten AK belediyecilik anlayışının gönül elçilerisiniz." Özcan, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "Her ilçede, her mahallede, her hanede bir AK elçi olacaktır. AK elçiler sayesinde her eve bir selam, her hanede bir gönül, her kapıda AK Parti'nin samimiyeti olacaktır."