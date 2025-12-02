Mesut Özil ’Kütüphane Sohbetleri’ programına katıldı

"TELEFONUMDA EN ÜNLÜSÜ SAYIN CUMHURBAŞKANI GERİSİ YALAN" "Futbolcu Arda Güler'e önerileriniz oluyor mu?" sorusu üzerine ise Özil şöyle konuştu: "Bu genç yaşta dünyanın en büyük kulübünde oynamak, bir de başarılı oynamak, beni hem mutlu ediyor hem gururlanıyorum. Arada sırada telefonlaşıyoruz, yazışıyoruz. Bu gençler dünyanın en büyük sahnelerinde kendilerini en güzel şekilde temsil ediyorlar. Sadece Arda Güler değil, Kenan Yıldız da aynı şekilde. Bir abi olarak onları her zaman desteklediğimi çok iyi biliyorlar. Başarılar diliyorum. Çünkü bu genç yaşta isim yapmak, böyle başarılı oynamak kolay değil. Çünkü baskı altındasın. Rabbim sakatlıktan korusun. İnşallah daha başarılı olurlar ve kendi ülkelerini en güzel şekilde temsil ederler." "Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?" sorusuna Özil, "Telefonumda en ünlüsü sayın Cumhurbaşkanı gerisi yalan." diyerek cevap verdi. Gençlerin neden AK Parti'yi tercih ettiğinin sorulması üzerine Özil, "Çünkü her verdiği sözü tuttu." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2010'dan beri tanıdığını belirten Özil, "Sadece kendisi için değil, bu vatan, bu millet, gelecek nesiller için uyumadan, yorulmadan çalıştığını gördüğüm için ben de zaten MKYK üyeliğini o yüzden kabul ettim. Çok mücadele ediyor, çok yoruluyor." ifadelerini kullandı. Mesut Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz sabah İstanbul'da, öğlen Ankara'ya gitmiş, akşam bakıyorsun Afrika'da. Bunun değerini çok iyi bilmemiz lazım. Ben o yüzden sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Çünkü verdiği mücadele milleti için ve yeni nesiller için. Bunu da çok değerli buluyorum." diye konuştu.

EN BEĞENDİĞİ FUTBOLCU Küçük yaşlarında futbolcu Zinedine Zidane'ı, şimdi ise Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i beğendiğini söyleyen Özil'in "Attığı gollerle kendi takımını Avrupa'da da çok güzel temsil ediyor. Tabi Fenerbahçe'ye atmasın da." cevabı salonda gülüşmelere sebep oldu. "ÇOK HASSAS BİR KONU" Aktif kariyeri döneminde de bu konuyla alakalı çok açıklama yapmadığını belirten Özil, "Olan oldu, Allah nasip etti Dünya Kupasını kazandım Almanya takımında. Türkiye Milli Takımında oynasaydım nerelere gelirdim, ne hissiyatlar yaşardım, bunu kendim de çok düşündüm. Ama zamanı geri çeviremediğim için olan oldu, biten bitti. Ama her şey de konuşulduğu gibi olmadı. Ben başka konuları da konuşmak istemiyorum. Çünkü futbol kariyerim bitmiş, kavga edesim yok. Bu konuda da zaten açıklama genelde yapmak istemiyorum. Beni seven sever, sevmeyen de sevmesin, yapacak bir şey yok." diye konuştu.