AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Odak noktası PKK'nın silah bırakması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Odak noktasının PKK'nın silah bırakması olduğunu belirten Çelik, "Silah bırakıldıktan sonra diğer aşamalara geçilir" dedi.

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 20:21 Son Güncelleme: 02 Aralık 2025 20:41

AK Parti Sözcüsü Çelik bir televizyon programına konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: Türkiye'nin terörle uzun bir mücadelesi vardır. Sonuçta terör, amacına hiçbir şekilde ulaşamamıştır. Dünyada da Türkiye'nin terörle mücadelesinin hukuka uygunluğu konusunda bir eleştiri bulunmamaktadır. Geçmiş dönemlerde, bizim iktidarımızdan önce de terörle mücadele kapsamında, terör örgütü mensuplarının silah bırakması, teslim olması ve topluma kazandırılması konusunda pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. O dönemlerde MGK'ya katılan büyüklerimiz, doğrudan terörle mücadeleyi yürüten askerî heyetin çeşitli teklifleri çok sayıda toplantıya getirdiğini söyler. Türkiye bu konuda bir çerçeve oluşturmaya çalışmıştır. Çeşitli dönemlerde farklı girişimler olmuştur. Rahmetli Özal zamanında girişimler yapılmış, rahmetli Erbakan'ın çabalarından bahsedilir. Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemde çözüm süreci şeklinde yeniden bir adım atılmıştır. Birçok safahatten geçilmiştir. Şu görülmüştür ki, hükümet ve devlet kanadında; reddi, inkârı ve asimilasyon politikalarını temsil eden vesayet döneminin aksine, bu sorunda Türkiye'nin kapasitesini büyüten bir yaklaşım ortaya çıkmıştır.

"TÜRKİYE KENDİ MİLLİ GÖZÜYLE YENİ BİR SÜREÇ BAŞLATTI" Burada birçok süreç çeşitli defalar denenmiştir. Son süreçte, iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının ardından Sayın Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı, Cumhuriyet döneminin en önemli çıkışlarından biridir. Türkiye kendi millî gözünden bir değerlendirme yaparak yeni bir süreç başlatmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimatlarla bu yaklaşım bir devlet politikasına dönüşmüştür. Günün sonunda tüm adımlar hukuk sistemimizin sunduğu imkânlar çerçevesinde atılmaktadır. Bütün bu sürece bir bütün olarak bakmak gerekir. "Odak noktamızı kaybetmeyelim" ifadesini çok sık kullanıyorum. Odak noktamız PKK terör örgütünün unsurları ve uzantılarıyla birlikte feshi ve silah bırakmasıdır. Devletin ilgili kurumları—TSK, istihbarat, İçişleri ve diğer yapılar—bu konuda hazırlıklarını sürdürmektedir. Millî iradenin bu sürecin sahibi olması için Yüce Meclis'te bir komisyon kurulmuştur. Komisyon, yarın bir gün silahlar bırakıldıktan sonra atılacak adımlara yönelik hukuki çerçeveyi belirleyecek bir pusula niteliğinde olacaktır.