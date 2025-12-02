Belediye değil aile şirketi

Bilecik'te 2022 yılı Ocak ayında yapılan büyük rüşvet operasyonuyla Türkiye'nin gündemine gelen Bilecik Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Sayıştay'ın 2024 yılına ait denetlemelerinde belediyede çalışan personel giderlerinin, belediye bütçesinin yüzde 40'ını aşmaması gerekirken yüzde 63'ü geçtiği ortaya çıktı. Mevzuatın üzerinde personel fazlası bulunan belediyede, CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı'nın, eşinin kuzeni Orçun Yangın ve yine eşinin askerlik döneminden komutanı olan Mücahit Öndersev'i belediyede işe aldığı öğrenildi.

Eş, dost ve akraba kıyakları bununla da sınırlı kalmadı. Başkan Yardımcısı Mesut Ünver'in kardeşi Burak Ünver ve kuzeni Gözde Ünver, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün eski Meclis danışmanı Sinan Ünsal'ın eski eşi Elif Kaymaz, il genel Meclis Üyesi İsmail Hakkı Elmas'ın eşi Gülcan Elmas ve yeğeni Mert Çolak, CHP İl Başkan Yardımcısı Aydın Avcı'nın eşi Demet Avcı da belediyede kendine koltuk bulan isimler arasında yer aldı. Belediyede 33 kişinin eş dost kontenjanından işe alındığı ve halen görev yaptığı öğrenildi.