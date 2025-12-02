Dışişleri’nden Barzani’nin Bahçeli sözlerine tepki: “Saygısız ve provokatif açıklama”

Dışişleri Bakanlığı Barzani'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında söylediği sözlere tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Barzani Karargahı Sözcülüğü" adına bugün (2 Aralık) yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir. KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.