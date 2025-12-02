Kızılelma’nın vuruşu dünyaya parmak ısırttı

Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, jet motorlu hedefi görüş ötesi füzeyle vurarak dünya havacılık tarihinde eşi görülmemiş bir başarıya imza attı. Uluslararası basın bu testi "yeni bir askeri çağın başlangıcı" olarak yorumladı. Rusya'nın TASS haber ajansı, "KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füze kullanarak süpersonik jet hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olarak dünya havacılık tarihine geçti" ifadesine yer verdi. Xinhua ajansı, bu başarının arkasındaki mühendislik entegrasyonuna dikkati çekerek, bu gelişmenin KIZILELMA'nın "sensör füzyonu, radar yeteneği, uçuş kontrol algoritmaları ve yerli füze teknolojisinin tek bir hedef doğrultusunda uyum içinde çalıştığını" gösterdiğini yazdı.

Azerbaycan devlet haber ajansı AZERTAC haberinde, "Bayraktar KIZILELMA, İHA'larla hava muharebesinde yeni bir sayfa açtı" denildi. İsrailli gazeteci Amichai Stein, söz konusu testin "havacılıkta tarihi bir emsal" olduğunu belirtti. İsrail'in Maariv gazetesi "Türkiye semalarında tarih yazıldı" başlıklı haberinde Türkiye'nin küresel bir atılım yaptığını vurguladı. Gazete, KIZILELMA'nın havadan havaya füze kullanarak bir hedefi başarıyla önlemesinin "uluslararası hava silahlanma yarışında yeni bir çağ açtığını" aktardı. Sputnik Armenia, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın "Türkiye havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını açtı" sözlerini kullandı. Arap Alquds gazetesi "Bu dönüm noktası, Türkiye'nin insansız muharebe alanındaki kabiliyetlerini yeni bir stratejik boyuta taşıyan önemli bir ana işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

MURAD İŞARETLEDİ GÖKDOĞAN VURDU

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Merzifon'dan kalkan F-16 savaş uçağının kokpitinde yer alarak tarihi atışa havadan nezaret etti. Tarihi testte yüksek hızlı jet motorlu hedef uçak, KIZILELMA üzerinde bulunan ve ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile tespit edilerek takibe alındı. Hedefin radar tarafından hassas bir şekilde işaretlenmesinin ardından KIZILELMA, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesini ateşledi. Füze, hedef uçağı tam isabetle vurdu. Bu testle KIZILELMA'nın havadan havaya taarruz yeteneği ispatlandı.