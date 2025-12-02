MHP lideri Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
MHP lideri Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Tereddüt söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır" ifadelerini kullandı.
