Neslinur’un öldüğü evde siyanür tespit edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 24 Kasım akşamı yemekten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten, 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetmişti. Parkelere sürülen verniğin yerden ısıtmanın etkisiyle yaydığı gaz sonucu zehirlendiği düşünülen genç kızın kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara'dan özel bir ekip getirilmişti. Çalışmalar sonucu evde siyanür maddesi tespit edildi. AFAD ekipleri, siyanürün kaynağının belirlenmesi amacıyla evle bitişiğindeki un fabrikasından yem, buğday ve diğer ürünlerden numuneler aldı. Numuneler, gerekli kimyasal incelemelerin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilecek.