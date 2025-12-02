Savunma sanayiinin ilk 100 listesinde 5 Türk firması var

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2024 yılına ait ilk 100 savunma sanayii şirketi listesi açıklandı. Listede, ASELSAN 47'nci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 65'inci, Baykar 73'üncü, Roketsan 87'nci, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ 93'üncü sırada yer aldı. Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2023'e göre yüzde 11 artarak 10.1 milyar dolara ulaştı. 2018'den bu yana listenin başındaki sırasıyla ABD merkezli Lockheed Martin, RTX (eski adı Raytheon Techologies), Northrop Grumman firmaları var. AA