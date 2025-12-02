Suç oranları düşüşe geçti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nda gerçekleşen 2025 Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:

"Terörsüz Türkiye" sürecinin akamete uğramaması için kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerine kesintisiz devam ettik. 2025'te terörle mücadele kapsamında 14'ü büyük 91 arazi taraması gerçekleştirdik. 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirildi. 'İHA ve İKU'larımız' 43 bin 193 saat uçuş gerçekleştirdi. 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurtdışından gelerek teslim oldu.

Jandarma bölgesinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bu yıl yüzde 10.5 düşüş yaşandı. Kasten yaralama yüzde 9.1, kasten öldürme yüzde 6 oranında azaldı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 20.8 azalma var. Motosiklet hırsızlığı yüzde 47, evden hırsızlık yüzde 32 azaldı. 328 organize suç çetesini jandarma tarafından çökertildi.

12 SUÇLU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa'dan uluslararası işbirliğiyle yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Şahısların uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, cinayet, tefecilik gibi suçlardan arandığı belirtildi.