TBMM Başkanı Kurtulmuş, Duşanbe’de Türk iş insanlarıyla buluştu

Orta Asya'dan başlayarak Türkiye, Balkanlar ve Avrupa'nın içlerine kadar uzanan, yeraltı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin coğrafyadaki 300 milyonluk dinamik nüfusun önemine işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bu coğrafyadaki ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye özen gösterdiğini vurguladı.

TÜRK TOPLUMU DAHA DA GÜÇLENECEK

Türkiye'nin yurt dışındaki mevcudiyetinin, millet varlığının derli toplu bir şekilde ayakta durması, güçlü olması gerektiğini belirten Kurtulmuş, büyükelçilik başta olmak üzere Türkiye'nin bütün kurumlarının, Türk toplumunun daha da güçlenmesi için bütün imkanlarını kullanacağını ifade etti.

Türkiye'nin millet varlığının, sadece 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret olmadığını dile getiren Kurtulmuş, dünyadaki bütün mazlum milletler, gönül coğrafyasındaki insanlar başta olmak üzere Türkiye'nin güçlenmesiyle iftihar eden yüz milyonlarca insanın Türkiye'nin nüfuz alanını oluşturduğunu vurguladı.

DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gerçekleştirdikleri temaslarda Türkiye'yi seven insanlarla karşılaştıklarını belirterek, Türk milleti olarak daha çok çalışacaklarını, eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak millet varlığının bir ve beraber olmasını temin etmeye gayret göstereceklerini kaydetti.

Terörsüz Türkiye hedefiyle tarihi bir dönemde olunduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmaları anlattı. Kurtulmuş, bu sürecin başarısının hem Türkiye'nin hem bölgenin hayrına olacağının altını çizdi.

OLUMLU GELİŞMELERE VESİLE OLACAK

Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar ise Tacikistan'daki Türk toplumunun TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ziyaretini beklediğini, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu gelişmelere vesile olacağına inandığını belirtti. Acar, Kurtulmuş'un bu ziyaretinin bir diğer öneminin de Tacikistan'da uzun zamandır beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin habercisi olduğunu söyledi.

Tacikistan'da, ülkesine bağlı bir Türk toplumunun bulunduğunu ifade eden Acar, büyükelçilik olarak Türk toplumunun her zaman yanında olduklarını, hizmetleriyle onlara destek olmayı sürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, iş insanlarının görüş ve önerilerini dinledi.