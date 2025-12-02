TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Kasapoğlu başkanlığında toplanan komisyon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bazı şirket ve derneklerin temsilcilerini dinledi.

'BAĞIMSIZ YAŞAM'

Toplantının açılışında konuşan Kasapoğlu, engelli bireyler için istihdama işaret etti. Bunun sadece "iş bulma" konusu olmadığını vurgulayan Kasapoğlu, "Bu, bir bağımsız yaşam, gelir, sosyal hayat, özgüven ve hayatın en merkezinde olma duygusu. Bir gencin sabah evden 'işe gidiyorum' diyerek çıkması, akşam 'bugün de ürettim' diyerek dönmesi en güçlü sosyal politikalardan biri." diye konuştu.

İSTİHDAM ADIMLARI ÇOK KIYMETLİ

Kamu tarafından engelli bireylere yönelik istihdam alanında atılan adımların çok kıymetli olduğuna ancak çalışma hayatının yükünü sadece kamunun taşımaması gerektiğine dikkati çeken Kasapoğlu, özel sektörün bu anlamdaki üretim, rekabet gücü ve dinamizminin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Kasapoğlu, "Engelli istihdamının gerçek anlamda yaygınlaşması, özel sektörün bu anlamdaki vizyonuyla ve katılımıyla birebir orantılı." ifadesini kullandı.

YÜZDE 3 İSTİHDAM KOTASI

Kasapoğlu, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran şirketlere yönelik yüzde 3 engelli istihdamı kotası uygulamasına değinerek, bunun tek başına bir çözüm olmadığını, bu uygulamanın bir başlangıç olduğunu belirtti. Kasapoğlu, "Çalışan iş yerinde görünür değilse, üretime gerçek anlamda katılmıyorsa, kariyer planlamasında yer almıyorsa bunu yeterli görmüyoruz. Biz, 'kota doldu mu?' sorusundan çok 'bu insan hangi değeri üretebiliyor, hangi imkanlarla bu çalışanımızı destekliyoruz?' sorularıyla ilgileniyoruz." diye konuştu.

EKİBİN DOĞAL ÜYESİ

İş dünyasının diğer sorumluluğunun "toplumsal algıya katkı sunmak" olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Engelli bireyi bir yardım nesnesi olarak değil, ekibin doğal üyesi olarak görmek en az fiziki erişilebilirliği sağlamak kadar kıymetli." dedi.

Komisyon olarak engelli bireyleri hayatın tüm alanlarında merkezde görmek istediklerini kaydeden Kasapoğlu, "İyi eğitim alan, erişilebilir bir şehirde yaşayan, destekleyici teknolojilere ulaşabilen, iş yerinde makul düzenlemeler sağlanan bir engelli birey, toplumsal hayatta aktif bir özne olur. Vatandaş asla 'bize acıyın' demiyor, 'bizi duyun, birlikte çözüm üretelim, üretirken de birlikte olalım' diyor." diye konuştu.

YAPILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, komisyona yaptığı sunumda, Türkiye'de son yıllarda engelli bireylere yönelik çok önemli çalışmalar yapıldığını ancak yapılması gereken daha çok şey olduğunu dile getirdi.

Engelli istihdamına yönelik kota uygulamasını anımsatan Delibaş, uygulamada "çok tehlikeli iş yerleri", "tehlikeli iş yerleri" veya "az tehlikeli iş yerleri"nin aynı kotaya tabi olduğunu anlattı.

Mevzuatta bu konuda düzenlemeler yapılması gerektiğini söyleyen Delibaş, "Şimdi bir işletmeyi düşünün, maden iş yeri, binlerce işçisi var, büroda 30-40 kişi çalışıyor, bu binlerce işçiye göre yüzde 3 kotayı belirliyoruz. İnşaatta, taşımacılıkta, tehlikeli kimyasalların üretildiği yerlerde yine aynı şekilde ve yüzde 3 kota uygulansın isteniyor. Buralara engellileri sokmamız bile mümkün değil çünkü iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli." ifadelerini kullandı.