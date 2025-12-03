ASFAT, Romanya’ya savaş gemisi satışı gerçekleştirdi

MSB'ye bağlı ASFAT kuruluşu, İstanbul Tersanesi Komutanlığında geçen yıl inşası tamamlanan Akhisar'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre; bu anlaşma, Türkiye'nin savunma ihracatında önemli bir kilometre taşı niteliği taşırken aynı zamanda iki ülke arasındaki askeri iş birliğini de yeni bir seviyeye taşıyor.

NATO VE AB ÜYESİ İLK SATIŞ

Gerçekleştirilen ihracat ile Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye Muharip Gemi (Savaş Gemisi) satışı yapmış oldu. Bu durum, sadece ASFAT'ın değil aynı zamanda Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı güvenilirlik, kalite ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Akhisar'ın korvet olarak Romanya envanterine katılması, bölgesel deniz güvenliğine katkı sunmasının yanı sıra, Romanya Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon hedeflerine güçlü bir destek sağlayacak. (DHA)