Barzani’nin sözleri kabul edilemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, IKBY eski Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Barzani'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine destek vermesinin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Orada sayın Bahçeli'nin verdiği mesaj nahoş görüntülerle ilgilidir. Barzani'yle, gelişiyle ilgili bir cümle yok. İçişleri Bakanlığı soruşturma yürütüyor. Türkiye onu koruyacak kudrete sahiptir. O açıklama doğrudan sayın Bahçeli'ye karşı saygısız ifadelerdir. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. " diye konuştu.