Borsa İstanbul Operasyonu'nda yeni gelişme: Gökhan Gönül ve Aref hakkında karar verildi!
Borsa İstanbul'da (BİST) yapay fiyat hareketleri oluşturarak piyasa dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik dev operasyon tamamlandı. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen baskınlarda, aralarında ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ve tanınmış eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen isimlerden Gökhan Gönül ve Aref hakkında karar verildi. İşte detaylar…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada kritik adımlar atıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları, bazı hisse senetlerinde spekülatif işlemlerle yapay fiyat hareketleri oluşturulduğunu ve yatırımcıların mağdur edildiğini gözler önüne serdi. Tespit edilen usulsüzlükler sonucu, bu kişilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.
12 GÖZALTI, 7 TUTUKLU
Piyasa dolandırıcılığı iddialarıyla kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ı kapsadı. Düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında televizyon ekranlarından tanınan illüzyonist Aref Ghafouri ve bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen eski milli futbolcu Gökhan Gönül'ün bulunması dikkat çekti.
