Borsa İstanbul Operasyonu'nda yeni gelişme: Gökhan Gönül ve Aref hakkında karar verildi!

Borsa İstanbul'da (BİST) yapay fiyat hareketleri oluşturarak piyasa dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik dev operasyon tamamlandı. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen baskınlarda, aralarında ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ve tanınmış eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen isimlerden Gökhan Gönül ve Aref hakkında karar verildi. İşte detaylar…

Batuhan ALTINBAŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada kritik adımlar atıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları, bazı hisse senetlerinde spekülatif işlemlerle yapay fiyat hareketleri oluşturulduğunu ve yatırımcıların mağdur edildiğini gözler önüne serdi. Tespit edilen usulsüzlükler sonucu, bu kişilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.

12 GÖZALTI, 7 TUTUKLU

Piyasa dolandırıcılığı iddialarıyla kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ı kapsadı. Düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında televizyon ekranlarından tanınan illüzyonist Aref Ghafouri ve bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen eski milli futbolcu Gökhan Gönül'ün bulunması dikkat çekti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN AÇIKLAMASI!

7 kişi (Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu) tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor. 12 kişi (Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk ve Akif Koç) gözaltına alındı. Ayrıca 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki sorgu ve işlemlerin tamamlanmasının ardından, gözaltına alınan 12 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bu büyük soruşturma, Borsa İstanbul'daki yatırım güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerin yargılanma süreçleri merakla bekleniyor.

KARAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler arasında eski futbolcu Gökhan Gönül ve İllüzyonist Aref Ghafourı'nin de olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. Eski futbolcu Gökhan Gönül, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkamama' şeklinde adli kontrol talebi uygulanırken, Aref Ghafourı ve diğer şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.