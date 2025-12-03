Borsa İstanbul Operasyonu’nda yeni gelişme: Gökhan Gönül ve Aref hakkında karar verildi!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki sorgu ve işlemlerin tamamlanmasının ardından, gözaltına alınan 12 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bu büyük soruşturma, Borsa İstanbul'daki yatırım güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerin yargılanma süreçleri merakla bekleniyor.

KARAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler arasında eski futbolcu Gökhan Gönül ve İllüzyonist Aref Ghafourı'nin de olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. Eski futbolcu Gökhan Gönül, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkamama' şeklinde adli kontrol talebi uygulanırken, Aref Ghafourı ve diğer şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.