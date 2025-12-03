‘Deprem bölgesinde son çiviler çakılıyor’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yürütülen yeniden inşa çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, deprem bölgesinde yapımı süren 453 bin konut ve işyerinin yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı. Kahramanmaraş Doğukent şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şehirde hayata geçirilen yeni uydu kent projeleri ve deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, Altınova'da 550 bloktan oluşan 11 bin konutluk yeni bir uydu kent inşa ettiklerini belirterek şehrin demografik yapısı ve ihtiyaçları dikkate alınarak planlanan projelerin Türkiye Yüzyılı şehircilik vizyonunu yansıttığını söyledi.

Depremin etkilediği 11 ilde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 200 bin işçiyle 7 gün 24 saat çalışıldığını vurgulayan Bakan Kurum, süreç boyunca devlet-millet dayanışmasının örnek bir şekilde ortaya konduğunu belirterek; "Depremin ilk anında bu sokaklarda, bu caddelerde acıyı da umudu da hep birlikte yaşadık. Bütün 11 şehirde olduğu gibi deprem üssü Kahramanmaraş'ta da bu acıyı hep birlikte yaşadık. Birbirimize destek olduk, Türkiye olduk, 86 milyon kardeşimizle gece gündüz çalıştık" dedi.

TESLİMLER ARALIK'TA

15 Kasım'da Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 350 bin konutun vatandaşlara teslim edildiğini hatırlatan Bakan Kurum, aralık ayı içinde bu rakamın daha da üzerine çıkılacağını belirterek; "453 bin konut ve işyerinin yüzde 80'ini tamamladık. Söz verdiğimiz gibi aralık ayında hak sahiplerimize çok daha fazla konut teslim edeceğiz" diye konuştu.