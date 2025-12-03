Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi

Doğu Akdeniz-2025 Fiili Davet Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde 22 Kasım-3 Aralık 2025 tarihleri arasında icra edildi. Tatbikata Türk Deniz, Hava ve Sahil Güvenlik unsurlarıyla birlikte ABD, Pakistan, Azerbaycan, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 katıldı. Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Endonezya, Gabon, Katar, Kuveyt, Mısır, Peru ve Suudi Arabistan'dan gözlemciler tatbikatı yerinde izledi. 24 Kasım'da başlayan deniz safhasında mayın harbi, gemicilik ve denizaltı savunma eğitimleri başarıyla yürütüldü, müşterek çalışabilirlik sergilendi.

REHİNELER KURTARILDI

Seçkin Gözlemci Günü, TCG Kemalreis'ten takip edildi; Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan çıkarma birliği, ABD güvenlik timi ve Pakistan deniz karakol uçağı görev aldı. Senaryo kapsamında Sarısu Plajı'nda rehineleri kurtarmaya yönelik amfibi hücum icra edildi. TCG Sancaktar'dan ZAHA'lar, LCVP'ler ve botlar çıkarıldı. Helikopterlerle kıyı kontrol altına alındı, yaralı personel gemiye tahliye edildi.