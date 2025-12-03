Konser skandalı sayıştay raporunda

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetiminde gerçekleştirilen konser organizasyonlarında yapılan usulsüzlükler, Sayıştay'ın 2024 ABB Denetim Raporu'nda ayrıntılarıyla ortaya konuldu. Raporda, doğrudan temin yöntemiyle yapılan konser alımlarında kanuna aykırı işlemler, "tek kaynak" adı altında rekabetin engellenmesi ve firmalarla sanatçılar arasında son dakika yetki sözleşmeleri yapılması gibi çok sayıda skandal uygulama sıralandı.

Raporda, ABB'nin konser alımlarında sadece tek kişinin özel bir hakkı olması halinde uygulanabilecek olan kanun maddesini kötüye kullandığı, ihale açması gerekirken bunu yapmayarak kanunu ihlal ettiği ifade edildi. 2021-2024 arasında düzenlenen 32 konserde toplam 154 milyon 453 bin TL kamu zararı oluştuğu belirtildi.