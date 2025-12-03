Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu yaptı. Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin cumhuriyet tarihinin en önemli adımlarından biri olduğunu belirterek kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedef. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değil. Ok yaydan çıktı. Gemiler yakıldı. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeyde" ifadelerini kullandı. Mesud Barzani'nin Şırnak'ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü belirten Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir" dedi.

'DARBE İDDİALARI FASO FİSO'

'Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer' iddialarına da tepki gösteren Bahçeli, "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso" diye konuştu.

'MAŞALIK YAPIYOR'

Bahçeli, terör örgütünün sözde yöneticilerinden Bese Hozat'ın 'Suç işlemedik ki af dileyelim' sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Ülkemizde ve bölgemizde karanlık emelleri bulunan siyonist-emperyalist yapıya alenen hizmetkârlık. Hatta bunun bir başka adı, 'Terörsüz Türkiye' atılımlarının önünü kesmek için plan ve kurgu içinde olan odaklara maşalık yapmak" açıklamasında bulundu.