TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Önümüzdeki yüzyıl Türk dünyasının yüzyılı olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temasları dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın Buhara kentinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Buhara Uluslararası Spor Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Kurtulmuş, ata yurdu Özbekistan'da bulunmanın kendileri için fevkalade önemli ve değerli olduğunu, mezuniyet törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Özbekistan'da böylesine önemli bir projenin meyvesini verdiğini görmenin de anlamlı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, mezun öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.

Özbekistan'ın büyük İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden birisi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Özbekistan ve Türkiye'nin birbiriyle kardeş, dost ve mesafeler uzak olsa da kalp kalbe, el ele olan iki millet olduğunu belirtti.

Büyük İslam medeniyetinin, geçmişte iki büyük koşuyu, iki büyük yükselişi gerçekleştirdiğini anımsatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan birisi Hazreti Peygamber zamanında Mekke ve Medine eksenli olarak gerçekleşen; ilimde, irfanda ve hikmette büyük yükseliş ve yeryüzüne ilimde önderlik etme becerisiydi. Ama ardından gelen dönemlerde İslam dünyası, farklı türbülansların içerisine girdi. Ta ki burada Fergana Vadisi'nden, Orta Asya topraklarından İslam'ın ikinci büyük medeniyet yürüyüşü başlayana kadar.

Bir kol buralara geldi. Fergana'da, Orta Asya'da ve özellikle Özbekistan'da, Buhara'da, Semerkant'ta, Taşkent'te büyük medeniyetin ateşleri yakıldı, büyük medeniyetin büyük insanları ortaya çıktı. İkinci kol da Endülüs'e, İspanya'ya giderek orada büyük İslam medeniyetinin bir başka ucunu oluşturdu. Yani bir tarafta Maveraünnehir medeniyeti, diğer tarafta Endülüs medeniyeti İslam'ın ikinci büyük yürüyüşünün alemdarı oldular, öncüleri oldular."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu topraklarda bu büyük medeniyetin bu kadar güçlü bir şekilde gelişmesi ve bugüne kadar ışık tutmasının en temel nedeninin sadece bilgiyi değil, hikmeti ve irfanı da esas alan bir ilim anlayışıyla hareket etmeleri olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizatihi İbn-i Sina'nın hayatında da görüyoruz; sadece tıp ilminde değil; hadiste, Kur'an ilimlerinde, felsefede, mantıkta, astronomide velhasıl ilmin bütün alanlarında büyük bir başarı sağlamış olan fevkalade büyük bir ilim önderiydi, bir ışıktı. İlmin insanların hayrına olması için çalışmak demek olan hikmetle de donanan ve en sonunda da büyük bir irfan mertebesiyle, yani kendi varlığını Rabb'in varlığı karşısında değersiz gören anlayışla büyük irfan medeniyetinin önemli isimleri olarak ortaya çıktılar ve insanlığa ışık tuttular, bugün de ışık tutmaya devam ediyorlar. Bir tarafta Farabi'nin, İbn-i Sina'nın, Biruni'nin, Ali Kuşçu'nun, Uluğ Bey'in ortaya koyduğu beşeri ilimlerde, teknik ilimlerde ileriye gitme noktasındaki gelinen seviye en üst seviye… Diğer tarafta ise İmam Tirmizi'nin, Buhari'nin, Abdülhalık-ı Gücdüvani'nin, Şah-ı Nakşibendi'nin, Bahattin Nakşibendi'nin ve diğerlerinin ortaya koyduğu büyük irfan geleneği bugüne kadar hem İslam dünyasına hem bütün insanlığa ilmin önemli ışıklarını saçtılar."

"ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYIL, TÜRK DÜNYASININ YÜZYILI OLACAK"

"Özellikle günümüz dünyasında kainatı ve dünyayı sadece teknik, sadece materyal olarak gören materyalist bir anlayışı bir tarafa bırakmak hem ilmi, hem hikmeti, hem irfanı kuşatmak mecburiyetindeyiz." diyen Kurtulmuş, Buhara gibi önemli bir ilim merkezinde kurulan Tıp Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun öğrencilerine sadece tıp bilgisini değil insanların kalbine nasıl girilebileceğini, insanlarla nasıl ünsiyet kurulabileceğini öğretmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğini ortaya koyan bu büyük ilim müessesinin Özbek gençlerin geleceğinde önemli bir yer alacağına yürekten inandığını söyleyen Kurtulmuş, bugün mezuniyet törenleri gerçekleştirilen Özbek öğrencilerin sahalarında dünyanın en iyileri arasında yer alacağına yürekten inandığını vurguladı.

Türkiye ve Özbekistan'ın özellikle bundan sonra büyük İslam medeniyetinin ikinci büyük koşusunu hazırlayacak iki önemli ülke olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Özellikle Özbekistan'da Sayın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in öncülüğünde başlatılan İslam'ın yeni rönesansı projesinin fevkalade anlamlı ve önemli olduğunu, Türkiye'nin de İslam medeniyetinin yeniden dirilişinin öncü ülkelerinden birisi olduğunu her alanda bilimsel alandaki gelişmelerle birlikte hep beraber kalkınmamızın mukadder ve kaçınılmaz olduğunu ifade etmek istiyorum. Her geldiğimizde Özbekistan'ın daha da ileriye gittiğini göreceğiz. Her seferinde bütün coğrafyamızın daha da güçlü olduğunu göreceğiz. Özellikle Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Balkanlara ve Avrupa'ya kadar uzanan dünyanın en stratejik bölgesinde yer alan Türk dünyasının gelecek yüzyılda en önemli merkezlerden birisi olacağına yürekten inanıyorum.

Türk dünyası, 300 milyonluk nüfusuyla, genç ve kabiliyetli nüfus potansiyeliyle, yeraltı ve yer üstü kaynaklarıyla, dünyanın en stratejik ulaşım hatlarının üzerinde bulunmasıyla, en stratejik bölgelerde etkili olmasıyla birlikte bundan sonraki dünya sisteminin en önemli merkezlerinden birisi, en önemli adından söz edilen kuşaklarından birisi olacaktır. Onun için bütün imkanlarımızı kullanarak, Türk dünyasının gençlerinin en iyi şekilde yetişmesi için gayret etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yüzyıl, Türk dünyasının yüzyılı, Allah'ın izniyle büyük İslam medeniyetinin yeniden şahlanışının yüzyılı olacaktır."

Bütün çabaların, atılan adımların, Türk dünyasının gençlerinin geleceğini teminat altına almak için olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bir kez daha sevgili gençlere mezuniyetleri dolayısıyla tebriklerimi sunuyorum. Ailelerini, öğrencilerimize yapmış oldukları, hayatları boyunca verdikleri destek dolayısıyla tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Buradaki üniversitemizin akademisyenlerine Türkiye'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki hocalarımıza da teşekkürlerimi ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından eşi Sevgi Kurtulmuş ile öğrencilere diplomalarını verdi.

Törene, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un yanı sıra Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Buhara Valisi Botir Zaripov, Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Jumaeviç ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da katıldı.